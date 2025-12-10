自由電子報
健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

健康網》ADHD孩子永遠在「找東西」 藥師建議視覺化

2025/12/10 20:28

不少有ADHD困擾的孩子，時常忘東忘西，把全家弄得人仰馬翻。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕「如果你家每天都像在尋寶，這篇一定要認真看。」藥師蔡佩玲在粉專「菜菜藥師 來一碟專注」表示，若你家也是這樣：孩子的每天早上都很忙，忙著找水壺、找外套、找作業、找鞋子、找文具、找昨天才買的小玩意。爸媽像消防隊，孩子像 NPC，而全家人永遠在「找東西」重複刷關。你受不了就唸他「怎麼又忘記了啦！」、「不是昨天才跟你講過要放在記得的地方嗎？」、「東西到底去哪？」但真相其實比你想的不太一樣，因為孩子不是粗心，而是他的大腦真的記不住。

蔡佩玲表示，「忘東忘西」是 ADHD 大腦的特性，專注力不足的孩子在三個部分特別吃力：

● 工作記憶弱：資訊進來不到 3 秒就被刷新。

● 空間記憶混亂：沒有空間感。

● 物品定位系統不穩：專注力一飄，前一秒的行為就被大腦刪除。

蔡佩玲表示，他不是不想記，是大腦留不住； 他不是不在意，只是沒有「存檔」； 你以為他搞丟，其實是他的大腦按了「清除暫存」。

很多孩子甚至會小聲說一句：「我真的不是故意的。」那句話，真是讓人又氣又無奈。最典型的ADHD 物品遺失症5 大表現：

●剛放下 10 秒就找不到：專注力切換太快，動作來不及存檔。

●書包永遠像黑洞：根本是分類系統不存在。

●知道規則但還是會忘：工作記憶從 100% → 0%，掉得比你的股票還快。

●越緊張越容易掉東西：焦慮會讓負責記憶的前額葉直接罷工。

●努力想做好，卻越努力越混亂：孩子不見得是不負責，是腦袋負荷不了。

小孩不是健忘，而是他的大腦「需要外掛」。ADHD 大腦就像 RAM 很小的電腦，開一個程式就滿了，開兩個就當機，再多一個就開始掉檔案。所以我們不能再說：「你要記得！」而是要幫他安裝視覺外掛、動作外掛、流程外掛、空間外掛，幫他的大腦增強！

6 個方法，讓孩子少掉總在找東西的壞習慣。這些方法爸媽只要做到兩個，就會明顯改善

「固定位置法」：讓所有物品都有家。水壺在這裡、外套在這裡、作業永遠放同一邊；讓位置固定，就不容易搞混。

「透明收納」：看見透明＝容易知道位置。抽屜對 ADHD 來說，是黑洞。透明收納、掛鉤、開放式置物架，比抽屜有效一百倍。

「給孩子的 3 步驟」：形成肌肉記憶，比記憶力更可靠：手機、水壺、外套。反覆刻意練習，直到不需要提醒。

「書包 3 區原則」：把書包分成只有三個家：作業家、文具家、其他家，大道至簡。

「拍照記錄法」：讓孩子拍下「書包裡的正確長相」，並貼在醒目處。照片比爸媽的提醒清楚 10 倍、有效 100 倍。

6）「出門前 1 分鐘視覺清單」一張 A6 小卡就能救全家：

●鑰匙 （有帶）

●水壺 （有帶）

●外套 （有帶）

●作業 （有帶）

●文具 （有帶）

視覺提示 孩子該帶的東西！孩子只是需要不同的方式被引導。當你用對策略後你會發現，孩子不是做不到，他只是需要一個「更友善的大腦使用手冊」。

