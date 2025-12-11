自由電子報
健康網》血腦屏障破損4警訊 腦細胞低量能恐出事

2025/12/11 19:31

陽明交通大學附設醫院神經外科主治醫師謝炳賢分享，血腦屏障受損的4個警訊：反覆頭痛、記憶力明顯衰退、情緒波動劇烈且難以控制、慢性疲勞且休息無法恢復。（圖取自freepik）

陽明交通大學附設醫院神經外科主治醫師謝炳賢分享，血腦屏障受損的4個警訊：反覆頭痛、記憶力明顯衰退、情緒波動劇烈且難以控制、慢性疲勞且休息無法恢復。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕說到大腦健康，血腦屏障（Blood-Brain Barrier, BBB）是一個關鍵防線！但多數人根本不知道它的存在，直到出現神經系統問題才驚覺原來大腦的保護機制已經崩壞。陽明交通大學附設醫院神經外科主治醫師謝炳賢分享，血腦屏障受損的4個警訊：反覆頭痛記憶力明顯衰退情緒波動劇烈且難以控制慢性疲勞且休息無法恢復

謝炳賢在臉書專頁「守護家人的帶刀侍衛 謝炳賢醫師｜宜蘭神經外科推薦 礁溪診所 陽明醫院 頸椎 腰椎 微創手術」發文分享，血腦屏障受損的4個警訊，及早發現、及時保護大腦健康！

1.反覆頭痛且越來越頻繁-警報已經響起

謝炳賢提到，血腦屏障就像大腦的「安檢門」，負責擋住血液中的有害物質和病原體！當這道防線受損時，原本被擋在外面的發炎物質、毒素、過多的水分就會滲入腦組織，引發神經發炎和腦壓升高，造成持續性頭痛！

2.記憶力明顯衰退且思緒混亂-大腦正在受損

謝炳賢說明，研究顯示，血腦屏障受損會讓有毒物質直接進入大腦，特別是海馬迴（負責記憶的區域）！這些毒素會破壞神經元之間的連結，就像電腦硬碟被病毒攻擊一樣，儲存和提取資訊的功能逐漸失效！

3.情緒波動劇烈且難以控制-大腦化學失衡

謝炳賢表示，血腦屏障受損最容易被忽略的症狀就是情緒問題！當屏障功能異常時，血液中的發炎物質、壓力荷爾蒙、神經毒素會大量湧入大腦，直接干擾血清素、多巴胺等神經傳導物質的平衡，讓情緒調控系統完全失控！就像情緒的煞車系統壞掉一樣危險！

4.慢性疲勞且休息無法恢復-大腦能量危機

謝炳賢說，大腦是全身耗能最高的器官，雖然只佔體重2%，卻消耗20%的能量！當血腦屏障受損時，腦細胞無法正常獲得葡萄糖和氧氣，同時還要應付滲入的毒素和發炎物質，能量消耗加倍但供給減少，就像手機電池一直處於低電量狀態！

謝炳賢補充，如果你長期有上述症狀困擾，或擔心自己的大腦健康，盡快就醫了解自己的情況。

