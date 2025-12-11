健康網》血腦屏障破損4警訊 腦細胞低量能恐出事

陽明交通大學附設醫院神經外科主治醫師謝炳賢分享，血腦屏障受損的4個警訊：反覆頭痛、記憶力明顯衰退、情緒波動劇烈且難以控制、慢性疲勞且休息無法恢復。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕說到大腦健康，血腦屏障（Blood-Brain Barrier, BBB）是一個關鍵防線！但多數人根本不知道它的存在，直到出現神經系統問題才驚覺原來大腦的保護機制已經崩壞。陽明交通大學附設醫院神經外科主治醫師謝炳賢分享，血腦屏障受損的4個警訊：反覆頭痛、記憶力明顯衰退、情緒波動劇烈且難以控制、慢性疲勞且休息無法恢復。

謝炳賢在臉書專頁「守護家人的帶刀侍衛 謝炳賢醫師｜宜蘭神經外科推薦 礁溪診所 陽明醫院 頸椎 腰椎 微創手術」發文分享，血腦屏障受損的4個警訊，及早發現、及時保護大腦健康！

1.反覆頭痛且越來越頻繁-警報已經響起

謝炳賢提到，血腦屏障就像大腦的「安檢門」，負責擋住血液中的有害物質和病原體！當這道防線受損時，原本被擋在外面的發炎物質、毒素、過多的水分就會滲入腦組織，引發神經發炎和腦壓升高，造成持續性頭痛！

2.記憶力明顯衰退且思緒混亂-大腦正在受損

謝炳賢說明，研究顯示，血腦屏障受損會讓有毒物質直接進入大腦，特別是海馬迴（負責記憶的區域）！這些毒素會破壞神經元之間的連結，就像電腦硬碟被病毒攻擊一樣，儲存和提取資訊的功能逐漸失效！

3.情緒波動劇烈且難以控制-大腦化學失衡

謝炳賢表示，血腦屏障受損最容易被忽略的症狀就是情緒問題！當屏障功能異常時，血液中的發炎物質、壓力荷爾蒙、神經毒素會大量湧入大腦，直接干擾血清素、多巴胺等神經傳導物質的平衡，讓情緒調控系統完全失控！就像情緒的煞車系統壞掉一樣危險！

4.慢性疲勞且休息無法恢復-大腦能量危機

謝炳賢說，大腦是全身耗能最高的器官，雖然只佔體重2%，卻消耗20%的能量！當血腦屏障受損時，腦細胞無法正常獲得葡萄糖和氧氣，同時還要應付滲入的毒素和發炎物質，能量消耗加倍但供給減少，就像手機電池一直處於低電量狀態！

謝炳賢補充，如果你長期有上述症狀困擾，或擔心自己的大腦健康，盡快就醫了解自己的情況。

