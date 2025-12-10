每天狂灌8罐提神飲料 50歲男中風半癱

英國一名50歲男子因每天飲用8罐提神飲料導致嚴重中風。專家警告，提神飲料中常含有瓜拿納等隱藏咖啡因來源，過量攝取恐危及生命。（資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕提神飲料雖然能短暫消除疲勞，但過量飲用恐造成不可逆的健康傷害。英國醫學期刊《BMJ Case Reports》發布一項驚人案例：一名原本體格強健的50歲男子，因每天習慣飲用高達8罐提神飲料，導致血壓飆升引發腦中風，最終左半身永久失去知覺。專家警告，提神飲料中常含有「隱藏咖啡因」與其他刺激成分，過量攝取將對心血管系統造成嚴重威脅。

據《每日郵報》報導，這名未透露姓名的男子因左側身體出現虛弱、麻木，且伴隨行走、吞嚥與說話困難而緊急送醫。醫師檢查時驚訝發現，他的血壓竟高達254/150 mmHg，遠超過正常標準（一般約120/80 mmHg）。腦部掃描證實他因腦血管破裂或阻塞引發中風，導致大腦負責感覺與運動的區域受損。

醫師最初對其極高的血壓感到困惑，即便使用藥物控制，患者出院後血壓仍持續攀升。直到進一步詢問，男子才坦承他每天平均喝下8罐提神飲料。以每罐含有160毫克咖啡因計算，他每日攝取量高達1300毫克，是建議上限400毫克的3倍以上。

男子在醫師建議下戒除提神飲料後，血壓終於恢復正常並停止服藥。然而，中風造成的傷害已無法挽回。他在發病8年後受訪時表示：「我顯然沒有意識到喝提神飲料對自己造成的危險。即便過了這麼久，我的左手、手指、腳和腳趾依然麻木、沒感覺」。

報告作者指出，許多受歡迎的提神飲料常含有未計入總量的「隱藏咖啡因」。例如常見添加物「瓜拿納」（guarana），其咖啡因含量是咖啡豆的兩倍，卻常未被列入標示。此外，牛磺酸（taurine）、人參等成分與高劑量咖啡因的交互作用，也可能增加中風風險。

專家警告，除了中風風險，過量飲用提神飲料還可能導致失眠、頭痛、心悸與焦慮。英國研究顯示，即便是兒童與青少年，長期飲用也可能出現情緒障礙與睡眠品質下降等問題。

