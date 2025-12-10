自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

每天狂灌8罐提神飲料 50歲男中風半癱

2025/12/10 16:41

英國一名50歲男子因每天飲用8罐提神飲料導致嚴重中風。專家警告，提神飲料中常含有瓜拿納等隱藏咖啡因來源，過量攝取恐危及生命。（資料照）

英國一名50歲男子因每天飲用8罐提神飲料導致嚴重中風。專家警告，提神飲料中常含有瓜拿納等隱藏咖啡因來源，過量攝取恐危及生命。（資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕提神飲料雖然能短暫消除疲勞，但過量飲用恐造成不可逆的健康傷害。英國醫學期刊《BMJ Case Reports》發布一項驚人案例：一名原本體格強健的50歲男子，因每天習慣飲用高達8罐提神飲料，導致血壓飆升引發腦中風，最終左半身永久失去知覺。專家警告，提神飲料中常含有「隱藏咖啡因」與其他刺激成分，過量攝取將對心血管系統造成嚴重威脅。

據《每日郵報》報導，這名未透露姓名的男子因左側身體出現虛弱、麻木，且伴隨行走、吞嚥與說話困難而緊急送醫。醫師檢查時驚訝發現，他的血壓竟高達254/150 mmHg，遠超過正常標準（一般約120/80 mmHg）。腦部掃描證實他因腦血管破裂或阻塞引發中風，導致大腦負責感覺與運動的區域受損。

醫師最初對其極高的血壓感到困惑，即便使用藥物控制，患者出院後血壓仍持續攀升。直到進一步詢問，男子才坦承他每天平均喝下8罐提神飲料。以每罐含有160毫克咖啡因計算，他每日攝取量高達1300毫克，是建議上限400毫克的3倍以上。

男子在醫師建議下戒除提神飲料後，血壓終於恢復正常並停止服藥。然而，中風造成的傷害已無法挽回。他在發病8年後受訪時表示：「我顯然沒有意識到喝提神飲料對自己造成的危險。即便過了這麼久，我的左手、手指、腳和腳趾依然麻木、沒感覺」。

報告作者指出，許多受歡迎的提神飲料常含有未計入總量的「隱藏咖啡因」。例如常見添加物「瓜拿納」（guarana），其咖啡因含量是咖啡豆的兩倍，卻常未被列入標示。此外，牛磺酸（taurine）、人參等成分與高劑量咖啡因的交互作用，也可能增加中風風險。

專家警告，除了中風風險，過量飲用提神飲料還可能導致失眠、頭痛、心悸與焦慮。英國研究顯示，即便是兒童與青少年，長期飲用也可能出現情緒障礙與睡眠品質下降等問題。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中