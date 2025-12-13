自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》減脂、控醣也能吃！ 低糖高纖「燕麥堅果餅乾」輕鬆做

2025/12/13 06:33

營養師孫語霙分享「燕麥堅果餅乾」食譜，以燕麥取代麵粉，添加無調味堅果等簡單食材輕鬆DIY，少油、低糖又高纖。（圖擷取自孫語霙臉書）

營養師孫語霙分享「燕麥堅果餅乾」食譜，以燕麥取代麵粉，添加無調味堅果等簡單食材輕鬆DIY，少油、低糖又高纖。（圖擷取自孫語霙臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕想吃甜點又怕胖？其實不用再掙扎，美味與健康也可以同時兼顧！營養師孫語霙分享「燕麥堅果餅乾」食譜，以燕麥取代麵粉，添加無調味堅果等簡單食材輕鬆DIY，少油、低糖又高纖，可說是健康又美味的解饞小點心。

家裡有吃不完的燕麥，不知怎麼辦？孫語霙於臉書專頁「營養師愛碎念-孫語霙營養師」發文說明，這款「燕麥堅果餅乾」因黑糖和玄米油都有減量，因此吃起來是微甜口感，不僅做法真的很簡單，加上食材中的燕麥片具高纖，無調味堅果含有好油脂，所以也很合適減脂與控醣族群大快朵頤。

低糖高纖燕麥堅果餅乾DIY

準備材料：即食燕麥片100g、綜合無調味堅果30g、雞蛋1顆、葡萄乾40g、牛奶50g、黑糖15g、玄米油15g。

作法：

1.準備一個大碗。

2.加入即食燕麥片、葡萄乾、雞蛋、黑糖、玄米油、鮮奶、無調味綜合堅果。

3.將所有材料混合拌勻。

4.將呈黏稠狀的燕麥團揉成球狀後，再壓扁成圓片餅乾狀。

5.烤箱提前預熱180度。

6.將餅乾送入烤箱，180度烤15-18分鐘即完成。

孫語霙最後也補充，烤好的餅乾外面酥脆，內部仍保有一點燕麥的濕潤和柔軟，除了可以直接吃，也可以添加在優格裡，搭配水果一起吃，美味營養又健康。

孫語霙表示，「燕麥堅果餅乾」不僅黑糖和玄米油都有減量，且以燕麥片取代麵粉，所以減脂與控醣族群也可吃；示意圖。（圖取自freepik）

孫語霙表示，「燕麥堅果餅乾」不僅黑糖和玄米油都有減量，且以燕麥片取代麵粉，所以減脂與控醣族群也可吃；示意圖。（圖取自freepik）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中