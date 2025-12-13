健康網》減脂、控醣也能吃！ 低糖高纖「燕麥堅果餅乾」輕鬆做

營養師孫語霙分享「燕麥堅果餅乾」食譜，以燕麥取代麵粉，添加無調味堅果等簡單食材輕鬆DIY，少油、低糖又高纖。（圖擷取自孫語霙臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕想吃甜點又怕胖？其實不用再掙扎，美味與健康也可以同時兼顧！營養師孫語霙分享「燕麥堅果餅乾」食譜，以燕麥取代麵粉，添加無調味堅果等簡單食材輕鬆DIY，少油、低糖又高纖，可說是健康又美味的解饞小點心。

家裡有吃不完的燕麥，不知怎麼辦？孫語霙於臉書專頁「營養師愛碎念-孫語霙營養師」發文說明，這款「燕麥堅果餅乾」因黑糖和玄米油都有減量，因此吃起來是微甜口感，不僅做法真的很簡單，加上食材中的燕麥片具高纖，無調味堅果含有好油脂，所以也很合適減脂與控醣族群大快朵頤。

請繼續往下閱讀...

低糖高纖燕麥堅果餅乾DIY

●準備材料：即食燕麥片100g、綜合無調味堅果30g、雞蛋1顆、葡萄乾40g、牛奶50g、黑糖15g、玄米油15g。

●作法：

1.準備一個大碗。

2.加入即食燕麥片、葡萄乾、雞蛋、黑糖、玄米油、鮮奶、無調味綜合堅果。

3.將所有材料混合拌勻。

4.將呈黏稠狀的燕麥團揉成球狀後，再壓扁成圓片餅乾狀。

5.烤箱提前預熱180度。

6.將餅乾送入烤箱，180度烤15-18分鐘即完成。

孫語霙最後也補充，烤好的餅乾外面酥脆，內部仍保有一點燕麥的濕潤和柔軟，除了可以直接吃，也可以添加在優格裡，搭配水果一起吃，美味營養又健康。

孫語霙表示，「燕麥堅果餅乾」不僅黑糖和玄米油都有減量，且以燕麥片取代麵粉，所以減脂與控醣族群也可吃；示意圖。（圖取自freepik）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法