健康網》陳菊腦血管阻塞復健 醫：肢體動作、語言功能最快恢復

陳菊目前仍在高醫靜養、積極做復健。根據雙和醫院衛教資料指出，前3個月腦血管阻塞復健得宜，有助於肢體動作、語言功能恢復。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕有意角逐高雄市長的立委賴瑞隆今（10）日在臉書貼出花媽陳菊的昔日照，又喊「想念她」，引發各界討論。據了解，陳菊目前仍待在高雄醫學大學附設中和紀念醫院繼續復健，整體朝好的方向挺進。

陳菊自去年健檢發現右腎長腫瘤後，當時本來準備出院竟發現右下肢無力，經檢查為左側腦血管阻塞，至今她依然住在高醫進行復健，並婉拒外界探視。

根據雙和醫院衛教資料指出，一般來說，腦血管阻塞後常見的後遺症有肢體運動感覺障礙、語言及吞嚥障礙等，腦中風發病的3個月內，肢體動作及語言功能恢復最快，所以稱之為黃金復健期。醫療團隊會針對個案需求給予支援，使身體功能做到最有效率的運用。

雙和醫院說，不管病人要留在院內還是決定回家休養，最重要的是要把握黃金復健期安排復健。目前腦血管阻塞後復健有4種方式，包含 急性後期整合照護計畫（Post-acute Care，以下稱PAC）、舊制排床復健、門診復健、居家復能，前兩項是出院後到下一間醫院繼續住院，後兩者是出院後回家。每一種方式各有優缺點，沒有絕對的選項，必須依照患者的情況及家屬的立場作全盤的考量，選擇合適的復健計畫。

由衛生福利部中央健保署推動「提升急性後期照護計畫」選定部分醫院提供腦血管阻塞病人3-6週（最長12週）住院復健治療服務，在黃金復健期內給予高強度、密集的復健計畫。由醫療團隊評估，提供病患物理治療、職能治療、語言治療等。

