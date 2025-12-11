健康網》不吃早餐恐讓減重破功 營養師授6招活力滿滿

營養師林俐岑表示，早餐攝取高纖全榖雜糧、優質蛋白等食物，有助穩定血糖、增加飽足感、提高基礎代謝率，讓你養成易瘦體質；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕不吃早餐的你，是不是以為少吃一餐減熱量，達到減重目的更快速？對此，營養師林俐岑表示，根據國外研究發現，不吃早餐很有可能讓減重計畫破功，還會引發下一餐對食物的渴望，甚至特別想吃地雷食物。想要擁有好精神、好體態，建議早餐減少攝取精緻澱粉、精緻糖，補充優質蛋白質、好油，並提醒咖啡因勿過量、忌生冷、多飲水，均有助延長飽足感、穩血糖、促進代謝，也能啟動一天活力。

林俐岑於臉書粉專「林俐岑營養師的小天地」發文表示，2020年的1則研究報告指出，經分析多個不同研究模式，發現不吃早餐與超重或是肥胖之間的關係，有強烈正相關。表示在不吃早餐的情況下，可能導致下一餐吃更多，甚至特別想吃高糖、高脂及高熱量等地雷食物，讓你越減越胖。

林俐岑進一步表示，沒吃早餐，減重很沒力；但吃錯早餐更慘，只會越來越胖！因此，正確方式是，早餐不僅要吃，還要吃得對。她並提出以下早餐必備營養素以及飲食原則，有助大腦開機：

●減少精緻澱粉、精緻糖的攝取：早餐若常吃麵包、饅頭、奶茶等高澱粉、高糖食物，易讓血糖快速飆升、昏昏欲睡，不僅沒精神還易變胖。建議替換成高纖的全榖雜糧食物，如大燕麥片、糙米、番薯等會更好，可穩血糖、減少飢餓，也能讓排便順暢。

●優質蛋白質食物：早餐千萬不要只有澱粉食物，一定要有豐富的蛋白質食物，才能穩定血糖、增加飽足感、提高基礎代謝率，讓你養成易瘦體質。食物如無糖豆漿、雞蛋、毛豆、優格、雞肉等均屬之；植物性蛋白質來源則更適合三高族群食用。

●好油延續飽足感：幾顆無調味堅果或是一匙奇亞籽加在優格裡，或是橄欖油淋上蔬食料理均很推薦，補充好油有助開啟代謝力。

●適量咖啡因：無糖黑咖啡可幫助早晨集中精神，提高工作效率，但過量咖啡因則會讓你越喝越累。建議一整天的咖啡因攝取量最好低於300毫克，尤其對咖啡因易敏感族群，中午過後應減少攝取含咖啡因食物，以免影響夜晚睡眠品質。

●忌生冷食物：早上是體溫最低的時刻，若單純只吃生冷的生菜沙拉，沒有搭配足夠的蛋白質，無法提升身體熱能。此外，也需要留意搭配的醬料，過多醬料可能會增加身體負擔。

●攝取充足的水分：攝取充足水分可以提升整體代謝力，在起床後的第一杯溫水，有助腸道蠕動以及促進循環代謝。

林俐岑強調，早餐其實非常重要，吃得好，讓你精神體態一起好；吃得對，讓你代謝效率更加倍。

