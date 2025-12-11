自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 減重塑身

健康網》不吃早餐恐讓減重破功 營養師授6招活力滿滿

2025/12/11 06:29

營養師林俐岑表示，早餐攝取高纖全榖雜糧、優質蛋白等食物，有助穩定血糖、增加飽足感、提高基礎代謝率，讓你養成易瘦體質；示意圖。（圖取自freepik）

營養師林俐岑表示，早餐攝取高纖全榖雜糧、優質蛋白等食物，有助穩定血糖、增加飽足感、提高基礎代謝率，讓你養成易瘦體質；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕不吃早餐的你，是不是以為少吃一餐減熱量，達到減重目的更快速？對此，營養師林俐岑表示，根據國外研究發現，不吃早餐很有可能讓減重計畫破功，還會引發下一餐對食物的渴望，甚至特別想吃地雷食物。想要擁有好精神、好體態，建議早餐減少攝取精緻澱粉、精緻糖，補充優質蛋白質、好油，並提醒咖啡因勿過量、忌生冷、多飲水，均有助延長飽足感、穩血糖、促進代謝，也能啟動一天活力。

林俐岑於臉書粉專「林俐岑營養師的小天地」發文表示，2020年的1則研究報告指出，經分析多個不同研究模式，發現不吃早餐與超重或是肥胖之間的關係，有強烈正相關。表示在不吃早餐的情況下，可能導致下一餐吃更多，甚至特別想吃高糖、高脂及高熱量等地雷食物，讓你越減越胖。

林俐岑進一步表示，沒吃早餐，減重很沒力；但吃錯早餐更慘，只會越來越胖！因此，正確方式是，早餐不僅要吃，還要吃得對。她並提出以下早餐必備營養素以及飲食原則，有助大腦開機：

減少精緻澱粉、精緻糖的攝取：早餐若常吃麵包、饅頭、奶茶等高澱粉、高糖食物，易讓血糖快速飆升、昏昏欲睡，不僅沒精神還易變胖。建議替換成高纖的全榖雜糧食物，如大燕麥片、糙米、番薯等會更好，可穩血糖、減少飢餓，也能讓排便順暢。

優質蛋白質食物：早餐千萬不要只有澱粉食物，一定要有豐富的蛋白質食物，才能穩定血糖、增加飽足感、提高基礎代謝率，讓你養成易瘦體質。食物如無糖豆漿、雞蛋、毛豆、優格、雞肉等均屬之；植物性蛋白質來源則更適合三高族群食用。

好油延續飽足感：幾顆無調味堅果或是一匙奇亞籽加在優格裡，或是橄欖油淋上蔬食料理均很推薦，補充好油有助開啟代謝力。

適量咖啡因：無糖黑咖啡可幫助早晨集中精神，提高工作效率，但過量咖啡因則會讓你越喝越累。建議一整天的咖啡因攝取量最好低於300毫克，尤其對咖啡因易敏感族群，中午過後應減少攝取含咖啡因食物，以免影響夜晚睡眠品質。

忌生冷食物：早上是體溫最低的時刻，若單純只吃生冷的生菜沙拉，沒有搭配足夠的蛋白質，無法提升身體熱能。此外，也需要留意搭配的醬料，過多醬料可能會增加身體負擔。

攝取充足的水分：攝取充足水分可以提升整體代謝力，在起床後的第一杯溫水，有助腸道蠕動以及促進循環代謝。

林俐岑強調，早餐其實非常重要，吃得好，讓你精神體態一起好；吃得對，讓你代謝效率更加倍。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中