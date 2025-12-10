近200童恐罹癌！歐洲驚爆「致癌精子」捐贈案 後代罹病風險達9成

歐洲驚爆致癌精子捐贈醜聞，凸顯了跨國精子銀行的監管漏洞。圖為精子銀行工作人員正在處理低溫冷凍保存的樣本。（美聯社檔案照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕對於許多尋求人工受孕的家庭來說，這原本是新生命的希望，如今卻成了揮之不去的噩夢。一項由英國廣播公司（BBC）等多家歐洲媒體進行的聯合調查揭露，一名攜帶罕見致癌基因突變的捐精者，其精子在歐洲各地被使用了長達17年，導致至少197名兒童出生。這些孩子因遺傳了名為「李-佛美尼症候群」（Li Fraumeni syndrome）的缺陷，終身罹患癌症的風險高達90%。

這名捐贈者本人健康狀況良好，但為何會造成如此災難？報導解釋，問題出在他的精子攜帶了受損的TP53 基因。

請繼續往下閱讀...

為了讓大眾理解嚴重性，專家將TP53基因比喻為人體的「防癌煞車系統」或「基因守門員」。在正常情況下，這個基因負責指令身體修復受損細胞或消滅可能變成腫瘤的細胞。然而，一旦這個基因發生突變（即「李-佛美尼症候群」），就像車子失去了煞車，人體將失去抑制癌細胞生長的能力。這導致患者極易在兒童或年輕時期就罹患多種癌症，包括乳癌、骨癌與腦瘤等。

已有兒童罹癌亡

調查發現，目前已知至少有197名兒童是使用該名男子的精子受孕出生，實際數字可能更高。令人心碎的是，部分孩子已被診斷出癌症，甚至有幼童因此夭折。

法國一名單親媽媽席琳（Céline）的女兒就是受害者之一，她在接獲診所通知後崩潰表示，雖然對捐贈者無怨恨，但無法接受診所提供了帶有致命風險的精子，「我們不知道癌症何時會來、會是哪種癌症，這將是我們餘生必須面對的陰影。」

這起事件也暴露了跨國精子銀行的監管黑洞。丹麥「歐洲精子銀行」承認，雖然各國對單一捐贈者的後代數量設有上限（如英國限制10個家庭），但因缺乏統一的國際連線系統，導致限制屢被突破。例如在比利時，該名捐贈者的精子竟被用於38個家庭，生下了53個孩子，遠超該國規定。

曼徹斯特大學教授佩西（Allan Pacey）直言，現有篩檢技術有其極限，無法完全排除所有潛在基因問題；這起悲劇凸顯了依賴跨國精子銀行時，如何在「求子渴望」與「風險控管」之間取得平衡的兩難局面。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法