國健署首度祭出130萬獎金推健康職場 三大企業領頭羊出爐

衛福部常務次長莊人祥於表揚大會致詞，強調員工健康是企業永續發展核心。（國健署提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕衛福部常務次長莊人祥、國健署長沈靜芬、職安署長林毓堂等人今（10）日共同出席「114年績優健康職場與優良推動人員表揚大會」，今年國健署首度祭出高達130萬元獎金強力激勵企業投入，參與度創新高。日月光、美光、台中榮總勇奪最高榮譽，顯示健康職場已成企業永續競爭力關鍵。今年更首次將大量中小企業納入評選舞台，象徵健康職場推動量能全面提升。

為落實「健康台灣」願景，國健署與勞動部職安署多年推動健康職場，今年制度全面轉型，將原本的「健康職場認證」升級為 「職場健康促進自主評核制度」。新制強調PDCA（計畫、執行、查核、行動）自主管理模式，鼓勵企業依產業屬性設計更貼合員工需求的健康策略。沈靜芬表示，制度改革讓企業從「被動遵循規範」轉為「主動追求卓越」，並能把健康管理內化為企業文化。

在獎勵制度上，今年首次於三大獎別導入「金銀銅」分級制度，包括「健康職場標竿獎」、「群體健康守護獎」與「健康智慧創新獎」，另設有「小資職場健康獎」、「優良健康職場獎」，並表揚第一線推手的「健康職場優良推動人員獎」。今年共有311家企業與35位推動人員報名角逐，最終由60家績優職場、5家優良職場與6位推動者脫穎而出，締造歷年最高參與度。

今日大會中，今年最高榮譽「健康職場永續卓越獎」由日月光半導體高雄廠、台灣美光台中二廠、台中榮總奪下，展現企業與醫療院所投入職場健康的標竿示範。

莊人祥致詞指出：「員工健康是企業最重要的資產，也是國家競爭力基石。」他強調，國內外研究均證實，投資員工健康可降低缺勤、提升生產力並提升企業形象，對企業與國家都是雙贏。衛福部將持續強化職場健康促進策略，並與企業共同落實賴清德總統推動的「健康台灣」願景。

沈靜芬受訪表示，今年制度改革後「自主性更高」，鼓勵企業主動投入健康行動，同時透過獎金和分級制度提高參與誘因。她提到，這次吸引超過300家企業報名，明顯看出企業對健康職場的重視度逐年提升。未來國健署將持續推動健康檢查資料上傳健康存摺、職場血壓管理、健康飲食與運動倡議等措施，期望打造企業與員工共同成長、永續發展的新模式。

國健署表示，希望藉由績優典範的擴散效應，讓更多企業響應「職場新策略」，從自主評核中找出更合適的健康管理方式，藉以厚植台灣的永續勞動力，逐步打造更健康、更友善、更具韌性的工作環境。

國健署長沈靜芬肯定企業自主推動健康職場。（記者侯家瑜攝）

「114年績優健康職場與優良推動人員表揚大會」今登場，企業互相交流健康職場推動成果。（國健署提供）

