健康網》5大營養素防掉髮 女性當心易缺這維生素

營養師張馨方指出，掉髮其實可能是缺乏某些營養素所致，建議日常補充富含蛋白質、鋅、鐵等營養素食材，有助頭皮與毛囊恢復健康；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕覺得頭髮好像越來越薄、越來越少？當心可能是身體發警訊！營養師張馨方指出，很多人以為掉髮只是壓力或季節問題，但從營養角度來看，其實可能是身體缺了某些營養素所致。如蛋白質、鋅、鐵、生物素、維生素D等營養素，均是防掉髮不可或缺的關鍵營養，並提醒女性尤易缺乏維生素D，應留意補充。

張馨方於臉書專頁「ViVi營養生活話」發文表示，想要照顧好頭皮與毛囊健康，建議日常飲食均衡攝取以下5大關鍵營養素，才能精準補出強韌、濃密秀髮：

：

請繼續往下閱讀...

●蛋白質—讓頭髮長得出來的基礎材料：超過90%的頭髮由「角蛋白」組成，蛋白質吃太少，毛囊會直接休眠、減產。建議攝取雞蛋、雞胸肉、魚類、豆腐、豆漿等，每餐至少吃掌心大小1.5-2份優質蛋白質。

●鋅—維持毛囊運作的關鍵礦物質：缺鋅常見掉髮、傷口不易癒合、免疫力下降，日常可補充海鮮（如牡蠣）、南瓜籽、牛肉、全穀類等食物。建議女性每天至少攝取8-12mg、男性8-15mg。

●鐵—缺鐵性掉髮的隱形凶手：鐵能幫助血紅素攜氧到毛囊，缺鐵＝頭皮長期缺氧，自然掉更兇。食材如紅肉、肝臟、深綠蔬菜、黑芝麻等均屬之，鐵搭配維生素C食物，如芭樂、奇異果等一起吃，吸收率也會大大提升。

●生物素—維持髮質強韌的靈魂角色：生物素參與角蛋白生成，雖然缺乏不常見，但攝取不足仍會讓髮質脆弱；日常飲食可攝取蛋黃、牛肉、雞肉、酪梨、杏仁、核桃、香蕉等。

●維生素D—調節毛囊週期的重要激素營養：研究指出，維生素D缺乏與掉髮密切相關，特別是女性族群更常不足。建議早上9點前或下午3點後，每次日曬10-30分鐘，身體可自行合成；食材如鮭魚、鯖魚、蛋黃、乾香菇等均含有，也可從飲食中補充攝取；必要時，補充劑也能提升效率。

張馨方強調，防掉髮不是補最快，而是必須補得最精準。若發現掉髮量明顯變多、髮際線越來越空，不妨先從飲食檢視是否有上述營養素攝取不足情況。吃對才能真正讓毛囊恢復活力、髮量穩定回升。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法