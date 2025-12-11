健康網》超級水果藍莓抗炎又穩糖 醫推正確洗法「勿泡鹽水」

科博特診所院長劉博仁說，藍莓是集抗炎、穩糖等優點於一身營養寶石，並提醒清洗勿以鹽水、小蘇打浸泡，以免影響品質；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕藍莓營養成分多，也是許多人會特別攝取的水果，但要怎麼清洗才正確？科博特診所院長劉博仁表示，藍莓是集抗氧化、抗發炎、腸道保護、穩血糖等優點於一身營養寶石，依台灣食藥署近年的進口抽驗資料，雖偶有農藥殘留，但不是高違規率水果，只要正確清洗，風險也會大幅下降。建議以流動清水沖洗並輕揉果實表面，即是最簡單正確的方式；並提醒勿以鹽水、小蘇打浸泡，以免影響果實品質，或導致水溶性農藥重新滲回果肉。

藍莓的營養成分為什麼值得吃？劉博仁於臉書專頁「劉博仁營養功能醫學專家」發文指出，藍莓被稱為「超級水果」不是沒有原因，每100g含有強效抗氧化與發炎的花青素與多酚；幫助腸道菌生態、提升飽足感、穩定血糖的膳食纖維2.4g；以及維生素C、K與錳（Mn）等，對於支持免疫與抗氧化、骨骼與凝血以及參與身體代謝均有助益。

請繼續往下閱讀...

劉博仁並進一步表示，2024年1篇研究將目前所有重要藍莓臨床與基礎研究進行系統化整理，重點大致可濃縮為4點，包括：維護心血管健康、改善血糖與胰島素敏感度、提升腦部健康與認知功能、幫助腸道健康與免疫調節。這些作用除對高血壓、代謝症候群、心血管風險者、前期糖尿病等族群有益，尤其對於50歲以上熟齡族群腦部健康相當加分。

至於藍莓怎麼洗才真正安全？劉博仁表示，依據最新食安建議，已不鼓勵用鹽水或小蘇打長時間浸泡，因為效果不一定比清水好，而且浸泡太久可能讓水溶性農藥重新滲回果肉，也可能影響果實品質。

對此，劉博仁建議正確清洗方法為：使用流動清水沖洗30–60秒，一邊輕輕搓動藍莓，讓表面凹槽的髒污與農藥被帶走。另，也可使用濾網讓藍莓滾動清洗，可增加物理摩擦，效果比浸泡好，也更乾淨。尤其不建議長時間浸泡鹽水、醋水、小蘇打，因研究顯示效果有限，且可能破壞口感；並提醒吃之前再洗，不要提前洗完放冰箱，因藍莓表皮脆弱，先洗會更容易發霉。

劉博仁最後也強調，藍莓富含花青素、纖維、維生素，是值得每天吃的水果，2024年最新研究也確認藍莓對心血管、血糖、腦部、腸道都有正面作用。市售藍莓雖然可能有農藥，但不是高風險，只要掌握最安全的洗法：流動清水搭配輕輕搓洗，就能吃得健康又安心。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法