健康 > 杏林動態

竹榮醫師自學海陸客語通過認證 以行動營造客語友善醫療環境

2025/12/10 12:52

腸胃科醫師蔡志奇（左）認為語言能大幅縮短醫病之間的距離，有助於營造友善的就醫環境。（北榮新竹分院提供）

腸胃科醫師蔡志奇（左）認為語言能大幅縮短醫病之間的距離，有助於營造友善的就醫環境。（北榮新竹分院提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕台北榮總新竹分院腸胃科醫師蔡志奇長期服務竹東地區，深感語言能大幅縮短醫病之間的距離，積極投入學習海陸腔客語，並通過客語能力認證，希望營造更友善、更貼心的就醫環境；他的努力不僅獲得客家鄉親的共鳴，新竹縣長楊文科也在個人臉書分享，並肯定是客語友善醫療的最佳示範。

蔡志奇表示，本身雖然是客家人，但家庭語言的形成其實有一段文化脈絡。祖父早年來自橫山沙坑，原本講的是海陸腔；因家族搬遷定居頭份鎮，父母親入境隨俗改用四縣腔。然而，5年多前因緣際會到竹東服務時，原以為都是客家鄉親，四縣腔應該能溝通。投入醫療臨床後才發現，竹東鄉親以海陸腔為主，雖能互相理解，但要真正講得自然、貼近在地並不容易。

蔡志奇笑稱，從小只接觸四縣腔而言，與海陸腔民眾自然對話確實充滿挑戰，語言不是目的，而是拉近醫病距離的一座橋。為了打造更安心、友善、親切的醫療環境，投入大量時間努力學習海陸腔，善用通勤時聽客語電台、門診時向阿公阿婆對話練習（也常被熱心糾正）、向同事請教、回家後向精通兩種腔調的父親請益。

在持續學習的過程中，蔡志奇不僅提升語言能力，也更加理解地方文化與族群差異。日前參加海陸腔客語通過認證，象徵著他與在地民眾距離更近了一步。

院長陳增基表示，蔡醫師展現出醫療人員對病人的關懷，不僅停留於疾病本身，而是以文化理解、語言友善與同理心來提升醫療品質，並與政府推動的「客語友善環境」政策相符。醫院將持續支持同仁投入語言與文化學習，打造更具溫度的醫療服務環境。

台北榮總新竹分院腸胃科醫師蔡志積極投入學習海陸腔客語，並通過客語能力認證。（北榮新竹分院提供）

台北榮總新竹分院腸胃科醫師蔡志積極投入學習海陸腔客語，並通過客語能力認證。（北榮新竹分院提供）

腸胃科醫師蔡志奇主動學習海陸腔客語，並通過客語能力認證 ，新竹縣長楊文科肯定是客語友善醫療的最佳示範。（北榮新竹分院提供）

腸胃科醫師蔡志奇主動學習海陸腔客語，並通過客語能力認證 ，新竹縣長楊文科肯定是客語友善醫療的最佳示範。（北榮新竹分院提供）

