他汀類藥物副作用揭秘！鈣離子洩漏為主因

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕他汀類藥物（statins）透過降低膽固醇水平，改善心血管健康，降低心臟病和中風風險。但許多服用該類藥物的人會出現不良的肌肉症狀，包括肌肉酸痛和疲倦，在極少數情況下，還會出現嚴重的肌肉分解並損害腎臟。對此1項國際合作研究發現，他汀類藥物如何導致肌肉損傷。此研究被發表在《自然通訊》期刊上。

根據科學網站《SciTechDaily》報導，加拿大英屬哥倫比亞大學和美國威斯康辛大學麥迪遜分校研究團隊展開合作，揭示他汀類藥物副作用背後的生物學原因。研究團隊利用冷凍電子顯微鏡，觀察他汀類藥物如何與名為蘭尼鹼受體（RyR1）的關鍵肌肉蛋白質相互作用。

蘭尼鹼受體控制肌肉細胞內的鈣離子流動，且只有在肌肉需要收縮時才會開放。但研究團隊發現，當他汀類藥物與蘭尼鹼受體結合時，該通道會被強行打開，導致鈣離子持續外洩，傷害周圍的肌肉纖維。

論文第一作者、英屬哥倫比亞大學生物化學與分子生物學系博士莫利納羅洛（Steven Molinarolo）表示，鈣離子洩漏解釋了為何一些患者會出現肌肉疼痛症狀，甚至在極端情況下出現危及生命的併發症。

這項研究以阿托伐他汀（Atorvastatin，最常用的他汀類藥物）為研究對象，但研究表明其他同類藥物也可能產生相同效應。研究資深作者、英屬哥倫比亞大學生命科學研究所佩特根（Filip Van Petegem）博士指出，此研究讓人們首次清楚了解他汀類藥物如何開啟通道導致鈣離子外洩。

佩特根強調，此研究具備特殊意義，為人們未來設計不與肌肉組織相互作用的他汀類藥物提供了「路線圖」。

佩特根補充，他汀類藥物一直是心血管治療的基石，而研究團隊目標是讓此類藥物更安全，讓患者能在無需擔心副作用的情況下獲益。

