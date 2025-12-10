健康網》冬天運動怕受傷 骨科醫教你5招安全開「動」

新竹東元綜合醫院骨科醫師張耀元指出，冬天運動建議採「洋蔥式穿法」，內層排汗、中層保暖、外層防風。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕天氣冷颼颼，筋骨也跟著緊繃僵硬了嗎？冬天運動雖然舒服，但在低溫下貿然挑戰高強度，更容易造成肌肉拉傷或關節扭傷！新竹東元綜合醫院骨科醫師張耀元在臉書專頁「重返球場就看我 骨科醫師張耀元 l 肩膝關節鏡 人工關節 l 竹北新竹苗栗運動醫學推薦」發文分享，5個冬天運動的必知原則，讓你動得健康又安全！

1.洋蔥式穿搭，聰明保暖：冬天運動建議採「洋蔥式穿法」，內層排汗、中層保暖、外層防風。隨著運動時體溫升高再慢慢穿脫，不僅能避免關節肌肉受寒，也能調節體溫預防感冒。

2.熱身要做足，喚醒關節肌肉：天冷時熱身尤其重要！正式運動前，先快走或慢跑5-10分鐘讓身體微微出汗，再搭配動態伸展，能有效提升肌肉溫度與關節靈活度，大幅降低受傷風險。

3.漸進式增加強度，避免衝太快：別一開始就火力全開！運動強度應該由弱到強，讓心率和體溫慢慢上升。這不只能保護心血管，也是讓關節和骨骼有時間「暖機」的重要步驟。

4.緩和收操不可少，防止僵硬：運動後體溫會快速冷卻，如果沒有確實收操，肌肉更容易僵硬緊縮。記得要慢慢降低運動強度，並搭配緩和伸展，幫助身體恢復平靜。

5.補充足夠燃料，維持體力：別以為冬天流汗少，消耗的能量就比較少喔！運動前後都要適量補充水分；運動前可吃香蕉、地瓜，運動後則多補充優質蛋白質，幫助肌肉進行修復。

張耀元指出，真正的安全運動，不是靠運氣，而是靠萬全的準備。「多一點暖身、慢一點加速、確實做好收操」，就是冬天給關節肌肉最好的保護！健康的動，才能讓你持續享受運動的美好。

