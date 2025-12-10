自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 運動復健

健康網》冬天運動怕受傷 骨科醫教你5招安全開「動」

2025/12/10 12:48

新竹東元綜合醫院骨科醫師張耀元指出，冬天運動建議採「洋蔥式穿法」，內層排汗、中層保暖、外層防風。（圖取自freepik）

新竹東元綜合醫院骨科醫師張耀元指出，冬天運動建議採「洋蔥式穿法」，內層排汗、中層保暖、外層防風。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕天氣冷颼颼，筋骨也跟著緊繃僵硬了嗎？冬天運動雖然舒服，但在低溫下貿然挑戰高強度，更容易造成肌肉拉傷或關節扭傷！新竹東元綜合醫院骨科醫師張耀元在臉書專頁「重返球場就看我 骨科醫師張耀元 l 肩膝關節鏡 人工關節 l 竹北新竹苗栗運動醫學推薦」發文分享，5個冬天運動的必知原則，讓你動得健康又安全！

1.洋蔥式穿搭，聰明保暖：冬天運動建議採「洋蔥式穿法」，內層排汗、中層保暖、外層防風。隨著運動時體溫升高再慢慢穿脫，不僅能避免關節肌肉受寒，也能調節體溫預防感冒。

2.熱身要做足，喚醒關節肌肉：天冷時熱身尤其重要！正式運動前，先快走或慢跑5-10分鐘讓身體微微出汗，再搭配動態伸展，能有效提升肌肉溫度與關節靈活度，大幅降低受傷風險。

3.漸進式增加強度，避免衝太快：別一開始就火力全開！運動強度應該由弱到強，讓心率和體溫慢慢上升。這不只能保護心血管，也是讓關節和骨骼有時間「暖機」的重要步驟。

4.緩和收操不可少，防止僵硬：運動後體溫會快速冷卻，如果沒有確實收操，肌肉更容易僵硬緊縮。記得要慢慢降低運動強度，並搭配緩和伸展，幫助身體恢復平靜。

5.補充足夠燃料，維持體力：別以為冬天流汗少，消耗的能量就比較少喔！運動前後都要適量補充水分；運動前可吃香蕉、地瓜，運動後則多補充優質蛋白質，幫助肌肉進行修復。

張耀元指出，真正的安全運動，不是靠運氣，而是靠萬全的準備。「多一點暖身、慢一點加速、確實做好收操」，就是冬天給關節肌肉最好的保護！健康的動，才能讓你持續享受運動的美好。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中