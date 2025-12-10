自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》能量飲要設限 公衛師籲追隨英、韓校園禁令

2025/12/10 11:36

能量飲成為青少年新寵，公衛師蔡秉兼建議與國際同步，明確標示「兒童與青少年不宜飲用」警語，並擴大校園禁售範圍。（資料照）

能量飲成為青少年新寵，公衛師蔡秉兼建議與國際同步，明確標示「兒童與青少年不宜飲用」警語，並擴大校園禁售範圍。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕能量飲成校園新寵，公衛師蔡秉兼指出，少年飲用提神飲料的4大代謝與神經危害，英國、韓國都相繼實施禁止入校園或設下年齡限制。政府應參照國際標準，修訂相關法規，明確標示「兒童與青少年不宜飲用」警語，並擴大校園禁售範圍。

蔡秉兼說，不僅英國、韓國有明文規定，美國兒科醫學會（AAP）基於科學證據採取嚴格立場，明確建議兒童與青少年應全面避免飲用此類飲品。他剖析能量飲內的成分：

●咖啡因：含量往往遠高於專業醫學組織建議的兒少安全上限，其作為中樞神經興奮劑，對尚未成熟的生理系統造成嚴重且直接的負擔，易引發心血管系統的急性壓力、神經系統發育與睡眠結構干擾、潛在的精神健康風險。

●高糖分：大量添加糖分攝取，與青少年肥胖、齲齒以及未來發展第二型糖尿病的風險增加直接相關，與全球公共衛生推動的減糖策略相牴觸。

●複合添加劑：牛磺酸、左旋肉鹼等功能性成分，雖然在正常飲食中安全，但當其在高濃度下與咖啡因及糖分複合作用於發展中的機體時，其長期的生理影響缺乏充分的學術實證支持。在公共衛生預防原則下，對安全性未完全證實的物質應持謹慎態度。

蔡秉兼認為，從公共衛生角度，我們強調應加強校園健康教育內容、確保充足睡眠與均衡營養，來提升青少年的專注力與表現，而非仰賴潛藏健康風險的提神飲品。社會各界應共同努力，為下一代的健康成長提供支持性的環境。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中