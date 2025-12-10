健康網》能量飲要設限 公衛師籲追隨英、韓校園禁令

能量飲成為青少年新寵，公衛師蔡秉兼建議與國際同步，明確標示「兒童與青少年不宜飲用」警語，並擴大校園禁售範圍。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕能量飲成校園新寵，公衛師蔡秉兼指出，少年飲用提神飲料的4大代謝與神經危害，英國、韓國都相繼實施禁止入校園或設下年齡限制。政府應參照國際標準，修訂相關法規，明確標示「兒童與青少年不宜飲用」警語，並擴大校園禁售範圍。

蔡秉兼說，不僅英國、韓國有明文規定，美國兒科醫學會（AAP）基於科學證據採取嚴格立場，明確建議兒童與青少年應全面避免飲用此類飲品。他剖析能量飲內的成分：

●咖啡因：含量往往遠高於專業醫學組織建議的兒少安全上限，其作為中樞神經興奮劑，對尚未成熟的生理系統造成嚴重且直接的負擔，易引發心血管系統的急性壓力、神經系統發育與睡眠結構干擾、潛在的精神健康風險。

●高糖分：大量添加糖分攝取，與青少年肥胖、齲齒以及未來發展第二型糖尿病的風險增加直接相關，與全球公共衛生推動的減糖策略相牴觸。

●複合添加劑：牛磺酸、左旋肉鹼等功能性成分，雖然在正常飲食中安全，但當其在高濃度下與咖啡因及糖分複合作用於發展中的機體時，其長期的生理影響缺乏充分的學術實證支持。在公共衛生預防原則下，對安全性未完全證實的物質應持謹慎態度。

蔡秉兼認為，從公共衛生角度，我們強調應加強校園健康教育內容、確保充足睡眠與均衡營養，來提升青少年的專注力與表現，而非仰賴潛藏健康風險的提神飲品。社會各界應共同努力，為下一代的健康成長提供支持性的環境。

