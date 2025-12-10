自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

透視腸道菌》呷鹹能激活腸道菌抗癌？ 巔覆想法暫別嚐試

2025/12/10 09:00

國立陽明交通大學醫學院 生理學科暨研究所/微菌叢研究中心吳莉玲老師及其研究團隊

高鹽飲食通常被視為不健康，與高血壓、心血管疾病、發炎反應升高有關。而過去已有研究指出，飲食鹽分會影響免疫系統與腸道菌群，但它們如何共同作用於抗癌免疫仍不清楚。

這篇 Sci Adv. 2021 Sep 10;7（37）:eabg5016.的研究發現，高鹽飲食（HSD）能改變腸道菌群並促使某些益菌（例如雙歧桿菌 Bifidobacterium）移動到腫瘤內部，從而強化自然殺手細胞（NK 細胞）的抗腫瘤活性。具體而言，研究者在小鼠體內發現：HSD 可抑制 NK 細胞上的 PD-1 表達、提升 IFNγ 分泌，並透過腸道通透性增加，使得 Bifidobacterium 能夠越界到腫瘤組織，激活 NK 細胞殺傷腫瘤細胞。當腸道菌被抗生素破壞時，這樣的增強抗癌效果就被削弱了；而如果將高鹽飲食小鼠的糞便移植給正常飲食小鼠，後者也能受到類似的抗癌好處。這揭示了高鹽、腸道菌與 NK 細胞之間的交互作用，是一條腸─免疫─-腫瘤的新線索。

透視腸道菌》呷鹹能激活腸道菌抗癌？ 巔覆想法暫別嚐試

這項研究雖然在動物實驗中顯示，高鹽飲食可透過腸道菌與 NK 細胞聯動，對抗腫瘤；但這並不意味著我們應該提高鹽分攝入。對一般人來說，維持適量鹽分、均衡飲食仍是健康之道。更值得注意的是，這項研究強調腸道菌與免疫系統之間緊密的關係：促進有益菌（如雙歧桿菌）的生長，可能能在體內創造更有利的抗癌環境。平日可多攝取含益菌與益菌前體（如膳食纖維、發酵食品）、避免過量過鹹食物，保持腸道屏障健康，減少不良菌過度生長。未來，若人類臨床研究能證實這種飲食 + 腸道菌聯動的抗癌機制，或許就能開發出新的輔助治療策略。但目前，「吃極鹹來抗癌」並非可行建議，關鍵仍在於維持腸道與免疫的平衡。（國立陽明交通大學醫學院 生理學科暨研究所/微菌叢研究中心吳莉玲老師及其研究團隊）

