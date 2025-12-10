自由電子報
健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

健康網》更年期熱潮紅別忍！ 日發作逾7次 心血管風險翻倍

2025/12/10 11:17

新北市板橋菡生婦幼診所婦產科醫師嚴絢上指出，這不只是睡不好的問題，更是身體發出的重要警訊！（圖取自Freepik）

新北市板橋菡生婦幼診所婦產科醫師嚴絢上指出，這不只是睡不好的問題，更是身體發出的重要警訊！（圖取自Freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕半夜總是熱醒、盜汗輾轉難眠嗎？別輕忽更年期的「熱潮紅」，可能影響妳的心血管健康！新北市板橋菡生婦幼診所婦產科醫師嚴絢上指出，這是更年期常見的「熱潮紅」現象，許多女性選擇默默忍受，但這不只是睡不好的問題，更是身體發出的重要警訊！研究顯示，一天內熱潮紅發作超過7次的女性，未來20年內發生心血管疾病的風險，是輕微症狀者的2倍！

嚴絢上在臉書專頁「率直的療癒系女醫 婦產科 嚴絢上醫師｜新北板橋 產檢 子宮鏡 微創手術」說明，熱潮紅會突然一陣燥熱，關鍵在於「雌激素」的變化。雌激素就像我們身體的恆溫器，當它在更年期減少時，中樞神經對體溫的調節就容易失調，導致突如其來的燥熱與盜汗。這不只是小毛病，更是健康的警訊！

千萬別以為忍一忍就過去了，根據國外大型研究，一天內熱潮紅發作超過7次的女性，未來20年內發生心血管疾病的風險，是輕微症狀者的2倍！妥善面對熱潮紅，不僅是為了改善當下的生活品質，更是為自己未來的健康超前部署。

如何改善與治療

嚴絢上指出，面對熱潮紅，我們有許多方法可以應對，關鍵是找到最適合妳的方式：

荷爾蒙療法：這是最直接也有效的方式，適度補充身體缺少的荷爾蒙，從根本改善問題。

非荷爾蒙藥物治療：若不適合荷爾蒙，也有其他藥物能幫助大腦的體溫控制中樞更穩定。

生活習慣調整：適度減重、規律運動，對穩定荷爾蒙與改善症狀有很大的幫助。

與醫師充分討論：每位女性的身體狀況都不同，沒有最好的治療，只有「最適合妳的」。請務必與醫師討論，量身打造專屬方案。

嚴絢上補充，更年期是每位女性的必經之路，但過程中的不適，妳不必一個人硬撐。讓我們一起正視身體的變化，用溫柔與智慧，不僅改善生活品質，更守護妳未來的健康。

