健康網》容易瘀青當心了！百萬網紅醫揭4大危險警訊

〔健康頻道／綜合報導〕皮膚出現瘀青、紫斑或細小紅點，很多人常會以為是不小心撞到，但美國百萬訂閱皮膚科醫師德瑞（Dr. Dray，本名安德莉亞・蘇亞雷斯 Andrea Suarez）提醒，這些「皮膚出血」現象，有時其實是身體發出的警訊，如果是突然大量爆發的瘀點、迅速擴散的紫斑且伴隨發燒或全身不適、在剛開始服用新藥後極易出血、瘀青合併暈眩等情形，需盡快就醫，可能是血液、免疫系統或器官功能出現嚴重問題。

德瑞醫師（Dr. Dray）是美國休士頓的皮膚科醫師，在社群平台擁有257萬位訂閱者，她在社群平台最新推出的影片「容易瘀青？這些危險訊號別忽視」指出，身體的血管就好像水管。如果血管變得脆弱，或者內部壓力過大，即使是最小的碰撞，甚至完全沒有碰撞，也可能導致血液從血管滲出，進入皮膚表面下方的周圍組織中，即所謂的「皮膚出血」。

血管滲漏3形式 透露4警訊

德瑞指出，血管滲漏在皮膚上可能表現為3種主要形式：

●瘀點（Petechiae）：微小的、針尖大小的紅色或紫色斑點。

●瘀斑（Ecchymosis）：較大的紫色斑塊，通常被大眾稱為瘀青（bruise）。

●紫斑（Purpura）：皮膚下較大面積的出血斑塊，比瘀點更大。

警訊1：無法解釋、頻繁出現的大面積瘀青

德瑞表示，並非所有的瘀青都令人擔憂。正常的瘀青通常發生在受傷之後，會感到壓痛，並會隨著時間從紅色、紫色轉變為綠黃色，最終消退。

有幾種瘀青現象絕對不容忽視，它們是體內健康問題的關鍵警訊：

●無法回憶起受傷史的瘀青。

●出現在不尋常區域的瘀青，例如背部或腹部。

●覆蓋面積大、頻繁出現且似乎突然出現的瘀青。

●伴隨其他全身症狀的瘀青，如疲勞、發燒、牙齦出血或流鼻血。

●處於不同癒合階段的大量瘀青，看起來一個接著一個出現。

這些警訊可能指向潛在的健康問題，例如某些血液疾病、肝臟疾病，或血液凝固功能出現問題的全身性疾病。

若是無法回憶起受傷史的瘀青等，就要留心；示意圖。（圖擷取自freepik）

警訊2：瘀點不會變白，可能是血小板或藥物問題

瘀點是微小的紅色至紫色的針尖狀斑點。判斷瘀點是否危險的關鍵在於它們的特性：瘀點不會變白（Do not blanch）。這意味著當您按壓這些斑點時，它們不會褪色，這與由血管內血液引起的發紅現象不同。

雖然劇烈咳嗽、嘔吐、緊身衣物或過度抓撓皮膚等良性情況可能導致瘀點，但瘀點也可能預示著更嚴重的問題，例如：低血小板計數、病毒感染、對藥物的反應、潛在的自體免疫疾病和血液凝固障礙。

如果瘀點憑空出現並似乎迅速擴散，特別是如果伴隨疲勞、發燒，或鼻子或牙齦出血等症狀，應立即就醫。

警訊3：紫斑恐缺乏維生素C、K

紫斑是比瘀點更大的皮膚下出血斑塊。雖然有些類型不危險，例如因年齡和累積日曬導致皮膚變薄、血管脆弱的日光性紫斑，以及良性色素性紫斑（通常出現在小腿，看起來像辣椒粉斑點），但紫斑也與令人擔憂的健康問題有關：

●更嚴重的血管炎。

●某些藥物，尤其是血液稀釋劑。

●維生素C缺乏症（壞血病），因為維生素C對健康的膠原蛋白至關重要，缺乏會導致血管滲漏。

●維生素K缺乏症，因為維生素K對血液凝固至關重要。

●潛在的肝臟疾病，因為凝血因子是在肝臟中製造的。

●許多自體免疫疾病。

自體免疫疾病也可能會導致有皮下出血等情形發生；示意圖。（圖擷取自photoAC）

警訊4：蕾絲狀圖案恐是自體免疫疾病

另一種需要注意的皮膚變色是網狀青斑（Livedo Reticularis）。這是一種看起來像瘀青或紫色變色的蕾絲狀圖案。它在寒冷天氣中出現並在暖和後消失是正常的。但如果這種蕾絲狀圖案持續存在，且伴隨疼痛或出現在溫暖的溫度下，那就是不正常的。這可能是潛在自體免疫疾病、血液循環問題或血管周圍發炎的警告信號。

別忽略補充品！ 魚油、薑黃可能引發瘀青

德瑞提醒，若您因不明原因的瘀青就醫，皮膚科醫師通常會審查您的藥物和膳食補充劑，因為即使是魚油或薑黃等補充劑也可能引發問題。他們可能會要求進行血液檢查，包括血小板計數和凝血測試，並可能檢查您的肝功能或自體免疫疾病的標記。有時甚至需要進行皮膚切片來評估潛在的血管炎。

若因不明原因的瘀青就醫，皮膚科醫師通常會審查您的藥物和膳食補充劑，即便是魚油或薑黃等補充劑也可能引發問題；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

護血管、防瘀青 醫授日常必做5策略

●防曬是關鍵：紫外線會損害血管周圍的支撐性膠原蛋白框架，導致血管脆弱，因此防曬有助於預防日光性紫斑。

●均衡飲食：確保攝取足夠富含維生素C的食物和綠葉蔬菜，以支持健康的皮膚和血管。

●謹慎用藥：避免不必要地服用NSAIDs（非類固醇抗炎藥），並與醫師討論您可能正在服用的任何類固醇藥物，因為它們會使您更容易出現血管滲漏。

●穿彈性襪：對於良性色素性紫斑等輕微變色，彈性襪有助於將血液引導回心臟，防止其積聚導致血管滲漏。

●保持皮膚滋潤，降低摩擦受傷。

