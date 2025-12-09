健康網》3因子加速罹癌 鐘嘉村3癌、1阿嬤7癌纏身非絕症

造成多重原發性癌症，胸腔暨重症醫學科醫師黃軒剖析有3大因子造成，雖罕見並非絕症；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）



〔健康頻道／綜合報導〕高雄三地集團創辦人鐘嘉村羈押期間，一度因身體不適，送醫戒護治療。據鍾的律師稱，鍾嘉村有3個癌症，肝癌、腎臟癌和膀胱癌，法官考量被告身體狀況，准予有條件交保。胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，3因子加速這類人，癌細胞在體內肆虐，但並非絕症。

根據香港綜合腫瘤中心衛教資料指出，一個人同時或先後在身上發現有多於一個腫瘤，而各個腫瘤是原發並且有獨立病灶，醫學上稱之為「多重原發性癌症」。國外研究指這類個案約佔癌症病例的3%至10%，臨床上並不常見，但絕非罕見。

請繼續往下閱讀...

在台灣癌症史上並無統計一人罹患多重原發性癌症紀錄，台中榮總有一名58歲男子因反覆喉嚨痛，被發現罹患舌癌3期、腎臟癌2期、大腸癌1期、乳突甲狀腺癌1期，一共4癌纏身。中榮大腸直腸外科醫師林俊余指出，多數得到「多重原發性癌症」也不要太心慌，這些都是獨立病灶的原發性癌症，並非單一癌症轉移所致，逐一治療後，已重拾健康生活。

2016年曾一位79歲阿嬤在27年間，先後被查出罹患7種原發性癌症，包括左下肺扁平細胞癌、輸尿管癌、膀胱癌、皮膚癌、結腸癌、乳癌，以及右上肺腺癌，此案例十分罕見，但20多年以來，她可以與「癌」共存。

黃軒於臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文指出，這些人容易罹癌並非運氣不好，而是身體內部的多重防禦系統，同時在不同位置出現裂縫。有3大因子讓癌細胞在體內猖獗：

●遺傳DNA修復能力弱：

這些人的基因天生「修補突變」的能力較弱，遺傳性癌症家族患者，他們第二原發癌發生率可達一般人的2至4倍。

●輻射、化療的「後座力」太強：

像是放射治療會增加未來白血病、甲狀腺癌風險，某些化療會提升骨髓異常症候群與白血病。癌症倖存者在接受放療、化療後，發生第二癌的風險明顯上升。那些接受放射治療的乳癌患者，約有6.6％會有第二癌的風險。

●免疫系統長期疲乏：

免疫力下降原因，來自年齡、慢性病、長期壓力、失眠、使用免疫抑制藥物等情況，讓原本能被清掉的癌細胞，就悄悄長大了。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法