健康 > 新聞現時批 > 醫政健保

有藥卻等不到 罕病團體籲建立可預期用藥制度

2025/12/09 20:53

罕病團體今（9日）透過病友實例與數據分析，呼籲建立更透明、可預期的罕病用藥制度。（資料照）

罕病團體今（9日）透過病友實例與數據分析，呼籲建立更透明、可預期的罕病用藥制度。（資料照）

〔記者邱芷柔／台北報導〕醫療科技持續進步，愈來愈多罕見疾病出現對應藥物，但不少病友卻仍卡在制度門口，陷入「有藥可醫、沒命可等」困境，罕病團體今（9日）透過病友實例與數據分析，呼籲建立更透明、可預期的罕病用藥制度。

罕見疾病基金會與中華民國罕見疾病研發製藥發展協會今天舉辦工作坊，指出部分罕病如先天性全身脂質營養不良症、小兒發作型低磷酸酯酶症，全球已有唯一治療藥物，卻因尚未納入健保，只能仰賴恩慈用藥或自費支撐，有病童在等待期間病況惡化，甚至未等到藥物給付便離世。

台大醫院基因醫學部醫師李妮鍾表示，臨床醫師看到新藥問世本應是希望，但當高昂藥價遇上漫長給付流程，往往成為無力感的開始，病人的生命每天都在跟時間賽跑。

即使已納健保的罕病病友，也未必完全無憂，像是特發性肺動脈高壓與陣發性夜間血紅素尿症病友就指出，不同患者對藥物與給藥方式的適應性不同，希望有更多治療選擇，讓生活品質得以提升，而不只是「活著」。

輔仁大學數據科學中心執行長蒲若芳說，罕病病人等於是替整個族群承擔基因變異風險，社會有責任在制度上給予額外保障，罕病用藥不是在談效率，而是社會是否願意履行對脆弱者的責任，從健康科技評估（HTA）角度來看，也不能把罕病用藥放進一般成本效益框架評量。

罕病團體指出，2026年健保總額約9883億元，罕藥專款僅占約1.38%、約136.66億元，與實際需求仍有近18億元落差，恐影響新藥給付，甚至連既有病友的用藥都難以支應。

罕見疾病基金會創辦人陳莉茵表示，目前台灣公告247種罕病中，真正「可治療且有給付」者僅約27.5%，基金會統計，多年來已有逾2700名病友在等待藥物給付期間離世。罕藥專款設立的目的是避免罕病在總額制度下被排擠，呼籲政府以依法、透明、可預期的編列方式，並以公務或特別預算補足缺口。

對此衛福部健保署醫審及藥材組組長黃育文回應，2026年罕藥血友病專款編列，包括已收載94項罕藥之「各項目」近五年平均成長率推估，加上審議中，再加上廠商於前瞻式平台上登記預計申請健保收載項目的所需全年藥費，亦已包括罕病病人使用非罕藥的藥費及昂貴基因治療藥品所需藥費，總額協商合計192.21億元，足以支應上述全部罕藥藥費，此外2026年再爭取公務挹注20億元，健保署會全力維護病友權益。

