健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

健康網》冬天手腳冷吱吱 中醫推6食材溫補

2025/12/10 20:43

鳴堂中醫體系醫療長周宗翰指出，羊肉、山藥、蓮藕、黑芝麻、老薑、桂圓，吃對了就能從內暖到外，告別虛寒。（資料照，記者張軒哲攝）

鳴堂中醫體系醫療長周宗翰指出，羊肉、山藥、蓮藕、黑芝麻、老薑、桂圓，吃對了就能從內暖到外，告別虛寒。（資料照，記者張軒哲攝）

〔健康頻道／綜合報導〕天氣一冷，就手腳冰冷、像顆「行動冰塊」嗎？鳴堂中醫體系醫療長周宗翰指出，這其實是身體「陽氣不足」的警訊！與其狂貼暖暖包，不如從「吃」下手。6種溫補食材：羊肉、山藥、蓮藕、黑芝麻、老薑、桂圓。吃對了就能從內暖到外，告別虛寒！

周宗翰在臉書專頁「西醫難解中醫有方 鳴大夫周宗翰醫師 鳴堂中醫體系醫療長」分享，冬天告別手腳冰冷溫補食材。

1.羊肉：溫補陽氣之王，冬日進補首選，能溫中暖下，適合腰膝酸軟、畏寒怕冷的人。吃法建議：「當歸生薑羊肉湯」暖身又補血活血。周宗翰提醒，體質偏熱或有上火症狀者要適量食用。

2.山藥：平補脾腎高手，性平溫和，能補益脾胃腎氣，改善冬季常見的疲勞、消化不良。吃法建議：「山藥排骨湯」或「四神湯」都能幫助健脾開胃。

3.蓮藕：潤燥養血神器，煮熟的蓮藕性溫，能補益氣血、潤燥止渴，改善身體因寒冷引起的僵硬。吃法建議：「蓮藕紅棗湯」養血又暖心。周宗翰提醒，生食涼拌的蓮藕性偏涼，冬天建議少吃。

4.黑芝麻：滋養肝腎黑寶石，能補益肝腎、滋養精血，對改善冬季髮質乾枯、掉髮很有幫助。吃法建議：溫熱的「黑芝麻糊」或是在豆漿中灑上一匙，簡單營養。

5.老薑：驅寒暖胃第一名，能溫中散寒，促進血液循環，是對抗手腳冰冷的最佳食材。吃法建議：一杯暖呼呼的「黑糖薑茶」或炒菜時多放幾片。

6.桂圓：安神補血小太陽，能補益心脾、養血安神，改善氣血不足造成的臉色蒼白、心悸失眠。吃法建議：「桂圓紅棗茶」是冬日經典，補血又能幫助睡眠。

周宗翰補充，冬天進補，關鍵在「選對」而不是「多吃」！跟著體質吃對溫暖食物，才能真正補足陽氣，不再當冰山美人！

