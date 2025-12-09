單親父車禍雙腿幾乎截斷 22次手術奇蹟保肢

蘇先生（左二）從截肢邊緣到重回工作崗位，新光醫院靠新技術成功幫他保肢。（新光醫院提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕53歲蘇姓男子兩年多前在國道發生嚴重車禍，雙腿遭強力夾擊，膝下全是開放性骨折，右腳踝幾乎截斷、僅剩肌腱與動脈相連，左腿也呈現部分截斷，被送往新光醫院時生命垂危，雙腿恐須截肢。考量蘇先生為單親父親，又以開車為生，新光醫院創傷團隊決定全力保肢，展開長時間且高難度的搶救。蘇先生今出席成果發表會時感謝醫療團隊救了他的腳，也救回他的工作與生活。

院方啟動創傷小組後，由骨科先完成骨折固定，再由整形外科進行長達6小時顯微手術，重建血管與神經。其後療程更導入「交替式負壓滴注新療法」與「特殊孔洞敷料」，以自動化循環的方式溶解感染物、加速清創，大幅減少感染風險並促進組織生長。

請繼續往下閱讀...

蘇先生住院期間共接受12次大手術、13天負壓滴注治療，最終僅需截除右大腳趾，雙腿成功保住。住院115天後，他接受最後一次游離皮瓣重建後順利返家，現已能在助行器輔助下行走，並以內勤身分重返職場。

新光醫院整形外科主任林育賢指出，像蘇先生這種Gustilo IIIc型開放性骨折通常伴隨血管破裂、神經損傷、感染風險高，過去多以截肢收場；但透過負壓傷口治療與新型交替式滴注技術，能提早控制感染、促進肉芽生成，提高保肢機會。

林育賢表示，交替式負壓滴注治療可讓傷口獲得規律的溶液灌注與浸泡，再透過負壓移除滲液與細菌，不僅提高清創效率，也能減少復發與壞死，對重度創傷患者是重要突破。他強調，此次成功保肢仰賴多專科緊密合作，也是未來處理複雜開放性骨折的重要參考案例。

蘇先生回憶當時醒來時就在加護病房，被告知可能需截肢，「如果沒有雙腳，我連工作都沒了，也不能帶孩子去哪裡。」如今他已重返職場，也將持續接受門診復健。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法