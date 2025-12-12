健康網》輪狀病毒接種有補助 各縣市規則一次看

輪狀病毒多在秋冬流行，通常是造成幼童腹瀉的主要病毒。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕秋冬為輪狀病毒好發季節，容易引發幼童急性腸胃炎，尤其是5歲以下，風險甚鉅。疾管署表示，輪狀病毒是5歲以下幼兒腸胃炎的主要原因之一，它可引起嘔吐、水瀉、發燒、腹痛、食慾不振、甚或脫水。在已開發中國家，輪狀病毒腸胃炎很少造成死亡，但因嚴重水瀉而致需住院的比率仍高。

各縣市若有中低收入戶等弱勢家庭的嬰幼兒，將有補助措施。《自由健康網》整理多個縣市針對輪狀病毒之接種規定，供各位家長們參考。

台北市：

依照對象與廠牌補助金額略有不同，以市府公告為準。

定額補助對象：出生滿6至32週內且具第一或第三類臺北市兒童醫療補助資格的嬰兒 。

全額補助對象：出生滿6至32週內，且具第二類臺北市兒童醫療補助資格的嬰兒。

新北市：

新北市內出生滿6到24週的嬰幼兒，只要攜帶兒童健康手冊、健保卡，可到衛生所免費接種口服疫苗。預估有800人受惠。

桃園市：

設籍桃園市低收入戶或中低收入戶家庭之嬰幼兒，攜帶申請書、健保卡、相關證明、兒童健康手冊，至桃園市13區衛生所及合約院所皆可接種。

新竹縣：

新竹縣從今年5月1日起，將出生滿6至24週嬰幼兒的口服輪狀病毒疫苗補助對象擴大至一般家庭新生兒，依疫苗廠牌不同，每名最高補助2000元；竹北市、寶山鄉兩公所也有提供輪狀病毒疫苗補助，每名最高補助3000元，家長可擇一申請，為小寶貝增強保護力。

台中市：

免費提供設籍台中市低收、中低收入戶及原住民家庭出生6週至6個月大的新生兒口服輪狀病毒疫苗，今年預估受惠約800人。

雲林縣：

設籍雲林的低收、中低收入戶嬰兒全額補助2劑口服輪狀病毒疫苗。

嘉義市：

嘉義市府提供設籍嘉義市之嬰幼兒免費接受2劑型口服輪狀病毒疫苗服務。

第一劑：出生滿2個月

第二劑：出生滿4個月

台南市：

設籍在臺南市的低收、中低收入戶、原住民、重大傷病及罕見疾病新生兒（出生6週至6個月大），準備兒童健康手冊、健保卡及相關證明陪同家中小寶貝至南市各區衛生所口服疫苗。

高雄市：

全額補助設籍高雄市的特定弱勢嬰幼兒疫苗費用，截止時至12月20日，預估900多名嬰幼兒受惠。

