自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

健康網》輪狀病毒接種有補助 各縣市規則一次看

2025/12/12 09:58

輪狀病毒多在秋冬流行，通常是造成幼童腹瀉的主要病毒。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

輪狀病毒多在秋冬流行，通常是造成幼童腹瀉的主要病毒。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕秋冬為輪狀病毒好發季節，容易引發幼童急性腸胃炎，尤其是5歲以下，風險甚鉅。疾管署表示，輪狀病毒是5歲以下幼兒腸胃炎的主要原因之一，它可引起嘔吐、水瀉、發燒、腹痛、食慾不振、甚或脫水。在已開發中國家，輪狀病毒腸胃炎很少造成死亡，但因嚴重水瀉而致需住院的比率仍高。

各縣市若有中低收入戶等弱勢家庭的嬰幼兒，將有補助措施。《自由健康網》整理多個縣市針對輪狀病毒之接種規定，供各位家長們參考。

台北市：

依照對象與廠牌補助金額略有不同，以市府公告為準。

定額補助對象：出生滿6至32週內且具第一或第三類臺北市兒童醫療補助資格的嬰兒 。

全額補助對象：出生滿6至32週內，且具第二類臺北市兒童醫療補助資格的嬰兒。

新北市：

新北市內出生滿6到24週的嬰幼兒，只要攜帶兒童健康手冊、健保卡，可到衛生所免費接種口服疫苗。預估有800人受惠。

桃園市：

設籍桃園市低收入戶或中低收入戶家庭之嬰幼兒，攜帶申請書、健保卡、相關證明、兒童健康手冊，至桃園市13區衛生所及合約院所皆可接種。

新竹縣：

新竹縣從今年5月1日起，將出生滿6至24週嬰幼兒的口服輪狀病毒疫苗補助對象擴大至一般家庭新生兒，依疫苗廠牌不同，每名最高補助2000元；竹北市、寶山鄉兩公所也有提供輪狀病毒疫苗補助，每名最高補助3000元，家長可擇一申請，為小寶貝增強保護力。

台中市：

免費提供設籍台中市低收、中低收入戶及原住民家庭出生6週至6個月大的新生兒口服輪狀病毒疫苗，今年預估受惠約800人。

雲林縣：

設籍雲林的低收、中低收入戶嬰兒全額補助2劑口服輪狀病毒疫苗。

嘉義市：

嘉義市府提供設籍嘉義市之嬰幼兒免費接受2劑型口服輪狀病毒疫苗服務。

第一劑：出生滿2個月

第二劑：出生滿4個月

台南市：

設籍在臺南市的低收、中低收入戶、原住民、重大傷病及罕見疾病新生兒（出生6週至6個月大），準備兒童健康手冊、健保卡及相關證明陪同家中小寶貝至南市各區衛生所口服疫苗。

高雄市：

全額補助設籍高雄市的特定弱勢嬰幼兒疫苗費用，截止時至12月20日，預估900多名嬰幼兒受惠。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中