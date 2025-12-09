健康網》不是吃太鹹！ 醫揭加速損害腎臟3大隱形殺手

科博特診所院長劉博仁表示，想要保護腎臟，須控制好三高，台灣常見的滷味等均是地雷食物，攝取應特別留意；示意圖。（圖取自photoAC）

〔健康頻道／綜合報導〕台灣洗腎人口已逾9萬、慢性腎病患者超過90萬，顯示腎臟疾病對於國人健康威脅大。對此，科博特診所院長劉博仁提及1位患者3年前腎病第3期，當時雖已衛教許多飲食重點，但患者因三餐重口味，愛喝手搖飲等習慣未調整，迄今病情更惡化。他並指出，很多人以為吃太鹹腎臟才會出問題，其實真正可怕的隱形殺手是血糖、血壓、血脂等三高控制不佳，才是加速腎臟損害的元凶。

劉博仁於臉書粉專「劉博仁營養功能醫學專家」發文分享，3年前，1名患者因慢性腎臟病第3期而求診，雖叮囑他需改善飲食習慣，如多喝水、少鹽、避免加工品等，但患者因忙碌常外食、口渴才喝水、三餐重口味，手搖飲也沒戒，導致腎功能掉到第4期，也讓他擔心害怕不已。

劉博仁指出，慢性腎臟病不像感冒會讓你疼痛或發作，而是默默損傷，等到出現症狀時，往往病症已嚴重。腎臟殺手其實並非只是吃太鹹，血糖、血壓、血脂（三高）控制不佳也會傷害腎臟。尤其糖尿病腎病是全世界最常見的腎衰竭原因，血糖過高會讓腎臟微血管增厚、變硬，腎絲球承受過度濾過的壓力，最後導致腎絲球疲乏、硬化、失能，既不會痛，也沒有警訊，但腎臟每天都在老1歲。

至於血壓過高，每一次上升都是一次血管衝擊，而腎臟裡的血管細得像頭髮，高血壓對它們來說，如同水柱壓在一條細管上，久了導致血管受損、內皮發炎、彈性下降、腎臟灌流變差，進而造成腎功能一路下滑。另，很多人以為血脂高「頂多增加心血管風險」，但其實血脂異常也會加速腎臟的動脈硬化，血管越硬、越窄，腎臟得到的血流越少，腎功能就像被慢慢掐住的水龍頭。

劉博仁提醒，想要保護腎臟，除應留意台灣日常飲食中常見的地雷食物，例如：滷味、鹹酥雞、火鍋料、手搖飲、奶茶、便利商店便當、鍋燒意麵、泡麵、燒烤與韓式料理、海帶、昆布、地瓜葉、加工肉品等攝取量外，並推薦最簡單、也最容易被忽略的腎臟保護方式：喝水。因喝水不足會讓尿液濃縮，增加腎臟負擔；提高腎結石、感染機率，且讓腎絲球長期處在壓力下。建議一般人每日需要飲水1500-2000cc，慢性腎臟病患者則需由醫師調整，但絕不是越少越好。

劉博仁也強調，腎臟病不是突然變嚴重，而是每天一點一滴累積的。日常牢記掌握控制血糖、血壓、血脂，避免高鈉、高磷、高糖、高蛋白飲食，搭配足夠喝水，才是真正保護腎臟的4大核心。

