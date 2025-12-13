自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

少子化》南韓生育率略升 「金智英」們積極求子

2025/12/13 11:19

南韓首爾生活步調緊湊，學校和職場皆充滿課業、工作和人際壓力。（路透）

南韓首爾生活步調緊湊，學校和職場皆充滿課業、工作和人際壓力。（路透）

〔健康頻道／綜合報導〕南韓與台灣在少子化狀況上可說是難兄難弟、同病相憐。不過，近日一份統計指出，南韓的生育率為0.75，雖偏低仍比過去幾年略高。不少人想問「為何南韓女性不願意生孩子呢？」各界分析相當多元，其中與台灣、日本有點像，最常看到的說法是：生孩子後對女性的影響遠大於男性，女性飽受歧視，以及教育成本極高，職場與社會環境不友善等。

若喜愛韓國電影或文學，一定看過《82年生的金智英》，不論是小說或是電影，都能了解生育對女性的影響甚鉅。從多篇報導與討論南韓社會的書籍、紀錄片也能略知一二：社會競爭與壓力，以及失去工作的風險，是造成育齡女性放棄生育的主因之一。加上高昂的教育成本，使得不少人不願意生育。

《82年生的金智英》的小說與電影皆詳盡呈現，南韓女性在婚後可能面臨的。封面。（業者提供）

《82年生的金智英》的小說與電影皆詳盡呈現，南韓女性在婚後可能面臨的。封面。（業者提供）

BBC採訪幾名單身的人們，她直言，婚後與生育會造成她的職涯停滯，難以繼續工作；也有人親眼看到有人因為請過育嬰假，失去升遷機會。依照南韓目前法規，在孩子出生後的8年，皆可請一年的育嬰假。然而在2022年，僅7%的新手爸爸使用育嬰假，而新手媽媽則多達70%。南韓女性的教育程度在OECD內最高，而男女失業率與薪資差距也是最大的。

韓國人口困境核心在於社會與經濟壓力，從長工時開始，一直到教育成本高昂，嚴峻的父權規範影響女性，阻礙青年生孩子。BBC訪問一名金女士，她光是存結婚基金就花上3年，生孩子的前更多了，存4年。「人工生殖是極高的開支。將嚴重影響自己的財務狀況。」政府針對凍卵提出200萬韓圜（1460美元）的補貼，每次治療提供110萬韓圜。

近幾年則出現改變。BBC報導，近年南韓的生育率，並未創新低，而是略微上升；且不少育齡女性積極詢問人工生殖的細節。南韓政府預估，2024年的生育率將可達到0.75，為9年來首次增長。韓國研究院公共政策管理學院教授崔瑟旗表示，「雖然沒多很多，意義仍然重大」。

衛報》報導，2025年1月到9月，共有191,040名新生兒誕生，比2024年同期增加1萬多名。報導認為很可能與Y世代（echo boomers）開始願意生育有關，這些人出生於1991年到1995年，目前多為29至34歲，為婚育黃金期。

The Koran Times報導，南韓生育率為0.75，低於OEDC聯合國的2022年平均1.51。政府的人口政策委員會的報告指出，2800名受調查的25到49歲受訪者，其中未婚的男女有62.6%對婚姻持正面態度。比2024年3月上升6.7%。願意結婚者則為64.5%。未婚的人中，生育意願上升幅度更大，有61.2%認為生育是必要的，願意生育者也升到39.5%。而南韓的生育率也有回升。7月新生兒數量年增5.9%。結婚人數也比去年同期增加8.4%，出生率在連續13個月成長。

在2024年中，政府宣布進入人口緊急狀態，推出多項措施，包含延長育嬰假，增加新婚夫婦居住支援等措施。根據一項統計，有34.6%的人表示，若收入增加則願意生育。也有19.7%建議增加彈性工時。另外有超過八成的受訪者認為應增加優質就業機會；其次是降低教育成本。
CNBC報導，韓國央行在2024年預測，低出生率將導致2040年陷入長期衰退。不過韓國在2024年的出生率為0.748，比2023年的0.721略有上升，OECD提出的2023年的平均出生率為1.43，同時強調若要防範人口下降，出生率需要2.1。回到前面的出生率，這代表人口會開始萎縮。

南韓人口研究所告訴CNBC，政府也提出大量育兒津貼等作法來鼓勵新婚夫婦生育。有醫學倫理雜誌的論文指出，過去16年，首爾針對促進生育的鼓勵措施超過2700億美元。

南韓的生育率向來不高，主因為社會與經濟之壓力；然近幾年，則有不少女性積極詢問人工生殖相關細節。示意圖。（圖取自freepik）

南韓的生育率向來不高，主因為社會與經濟之壓力；然近幾年，則有不少女性積極詢問人工生殖相關細節。示意圖。（圖取自freepik）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中