少子化》南韓生育率略升 「金智英」們積極求子

南韓首爾生活步調緊湊，學校和職場皆充滿課業、工作和人際壓力。（路透）

〔健康頻道／綜合報導〕南韓與台灣在少子化狀況上可說是難兄難弟、同病相憐。不過，近日一份統計指出，南韓的生育率為0.75，雖偏低仍比過去幾年略高。不少人想問「為何南韓女性不願意生孩子呢？」各界分析相當多元，其中與台灣、日本有點像，最常看到的說法是：生孩子後對女性的影響遠大於男性，女性飽受歧視，以及教育成本極高，職場與社會環境不友善等。

若喜愛韓國電影或文學，一定看過《82年生的金智英》，不論是小說或是電影，都能了解生育對女性的影響甚鉅。從多篇報導與討論南韓社會的書籍、紀錄片也能略知一二：社會競爭與壓力，以及失去工作的風險，是造成育齡女性放棄生育的主因之一。加上高昂的教育成本，使得不少人不願意生育。

請繼續往下閱讀...

《82年生的金智英》的小說與電影皆詳盡呈現，南韓女性在婚後可能面臨的。封面。（業者提供）

BBC採訪幾名單身的人們，她直言，婚後與生育會造成她的職涯停滯，難以繼續工作；也有人親眼看到有人因為請過育嬰假，失去升遷機會。依照南韓目前法規，在孩子出生後的8年，皆可請一年的育嬰假。然而在2022年，僅7%的新手爸爸使用育嬰假，而新手媽媽則多達70%。南韓女性的教育程度在OECD內最高，而男女失業率與薪資差距也是最大的。

韓國人口困境核心在於社會與經濟壓力，從長工時開始，一直到教育成本高昂，嚴峻的父權規範影響女性，阻礙青年生孩子。BBC訪問一名金女士，她光是存結婚基金就花上3年，生孩子的前更多了，存4年。「人工生殖是極高的開支。將嚴重影響自己的財務狀況。」政府針對凍卵提出200萬韓圜（1460美元）的補貼，每次治療提供110萬韓圜。

近幾年則出現改變。BBC報導，近年南韓的生育率，並未創新低，而是略微上升；且不少育齡女性積極詢問人工生殖的細節。南韓政府預估，2024年的生育率將可達到0.75，為9年來首次增長。韓國研究院公共政策管理學院教授崔瑟旗表示，「雖然沒多很多，意義仍然重大」。

《衛報》報導，2025年1月到9月，共有191,040名新生兒誕生，比2024年同期增加1萬多名。報導認為很可能與Y世代（echo boomers）開始願意生育有關，這些人出生於1991年到1995年，目前多為29至34歲，為婚育黃金期。

The Koran Times報導，南韓生育率為0.75，低於OEDC聯合國的2022年平均1.51。政府的人口政策委員會的報告指出，2800名受調查的25到49歲受訪者，其中未婚的男女有62.6%對婚姻持正面態度。比2024年3月上升6.7%。願意結婚者則為64.5%。未婚的人中，生育意願上升幅度更大，有61.2%認為生育是必要的，願意生育者也升到39.5%。而南韓的生育率也有回升。7月新生兒數量年增5.9%。結婚人數也比去年同期增加8.4%，出生率在連續13個月成長。

在2024年中，政府宣布進入人口緊急狀態，推出多項措施，包含延長育嬰假，增加新婚夫婦居住支援等措施。根據一項統計，有34.6%的人表示，若收入增加則願意生育。也有19.7%建議增加彈性工時。另外有超過八成的受訪者認為應增加優質就業機會；其次是降低教育成本。

CNBC報導，韓國央行在2024年預測，低出生率將導致2040年陷入長期衰退。不過韓國在2024年的出生率為0.748，比2023年的0.721略有上升，OECD提出的2023年的平均出生率為1.43，同時強調若要防範人口下降，出生率需要2.1。回到前面的出生率，這代表人口會開始萎縮。

南韓人口研究所告訴CNBC，政府也提出大量育兒津貼等作法來鼓勵新婚夫婦生育。有醫學倫理雜誌的論文指出，過去16年，首爾針對促進生育的鼓勵措施超過2700億美元。

南韓的生育率向來不高，主因為社會與經濟之壓力；然近幾年，則有不少女性積極詢問人工生殖相關細節。示意圖。（圖取自freepik）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法