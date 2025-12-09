健康網》胖瘦非靠意志力 醫：慢性疾病要用科學方法解決

恆新復健科診所醫師王思恒指出，想真正面對肥胖，靠的不只是硬撐，而是理解身體機制、採取科學方法。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕「如果你連吃都無法掌控，你還能掌控什麼呢？」，恆新復健科診所醫師王思恒指出，這句話聽起來很勵志，好像胖瘦全憑一念之間。但從醫學的角度來看，這不僅過度簡化了肥胖的成因，更是一種對患者的污名化。肥胖是一種受體重設定點、荷爾蒙失衡與基因與環境共同影響的慢性疾病。想真正面對肥胖，靠的不只是硬撐，而是理解身體機制、採取科學方法。

王思恒於臉書專頁「一分鐘健身教室」發文提到，為什麼肥胖被醫學界定義為一種「慢性病」，而不是單純的「意志力薄弱」：

請繼續往下閱讀...

1.你的身體有一個「體重設定點」（Set Point）

人體非常聰明（也可以說固執），大腦中的下視丘會像恆溫空調一樣，試圖將你的體重維持在一個固定的範圍。當你靠「意志力」少吃、體重下降時，身體會認為你正在「遭遇饑荒」。為了保命，身體會啟動強大的防禦機制：降低基礎代謝率，並瘋狂分泌飢餓素 （Ghrelin）。

這就像是你試圖憋氣（靠意志力），但最終身體的生理驅力會強迫你大口吸氣（復胖）。這不是你軟弱，是生物本能在對抗你。

恆新復健科診所醫師王思恒指出，肥胖患者體內的訊號傳遞往往是故障的。（圖取自freepik）

2.荷爾蒙的失衡，不是你想控制就能控制

肥胖患者體內的訊號傳遞往往是故障的。

瘦素（Leptin）阻抗：脂肪細胞明明發出了「飽了」的訊號，但大腦卻收不到，導致患者感覺不到飽足，持續想進食。

獎賞系統改變：高糖高油食物會改變大腦迴路，讓進食不再只是為了生存，而是像成癮一樣尋求多巴胺的慰藉。這時候叫人「忍住不吃」，就像叫憂鬱症患者「想開一點」一樣，無濟於事。

3.基因與環境的共謀

研究顯示，肥胖的遺傳率高達40-70%。有些人天生就是「易胖體質」，在充滿加工食品的現代環境（致胖環境）中，他們比別人更容易受到影響。這不是他們選的，是基因庫決定的。（但強制改變環境，例如罪犯入監服刑，確實是有可能暴瘦的）

把肥胖歸咎於「懶」或「貪吃」，是最簡單但也最無效的做法。這只會帶來羞愧感，增加壓力荷爾蒙（皮質醇），反而讓人更難瘦下來。承認肥胖是一種疾病，並不代表我們放棄努力，而是讓我們能用正確的工具來面對它。無論是飲食調整、運動處方，甚至是藥物（如 GLP-1 ）或手術，都是對抗疾病的科學手段，這比單靠「意志力」硬撐有效得多。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法