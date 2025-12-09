自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》牙齦感染恐侵入心臟！研究揭1習慣護心抗癌、防失智

2025/12/09 19:13

腎臟科醫師江守山指出，根據國外研究顯示，牙齦健康不佳，可能導致細菌入侵心臟，進而造成心律不整等狀況，因此潔牙至關重要；情境照。（圖取自freepik）

腎臟科醫師江守山指出，根據國外研究顯示，牙齦健康不佳，可能導致細菌入侵心臟，進而造成心律不整等狀況，因此潔牙至關重要；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕使用牙線潔牙，對於健康影響比你想的還重要！腎臟科醫師江守山指出，根據國外研究顯示，牙齦健康不佳，可能導致細菌入侵心臟，進而造成心律不整等狀況。除此之外，牙齦感染也可能引發其他與發炎相關的慢性疾病，例如：阿茲海默症、糖尿病以及某些癌症。因此，研究人員表示，除飲食運動外，刷牙、使用牙線以及定期進行牙科檢查，對於預防心臟疾病同樣至關重要。

江守山於臉書專頁發文指出，當牙齦感染出血時，身體的發炎反應並非局限於口腔。相反地，它們會進入血液循環、侵入心臟，破壞心臟結構並干擾電訊號傳導。且研究人員早已注意到，約30%的心房顫動患者同時患有牙周炎，顯示牙齦疾病與心臟健康之間具有關聯性。

此外，研究人員也在心肌、心臟瓣膜、甚至脂肪動脈斑塊中，發現口腔細菌的DNA，尤其是牙齦卟啉單胞菌（一種與牙齦健康狀況不佳密切相關的細菌）；且這種細菌已在大腦、肝臟和胎盤中被檢測到，而它也可能引發其他與發炎相關的慢性疾病，例如：阿茲海默症、糖尿病和某些癌症。

儘管研究人員發現了這種關聯，但一直無法追蹤實際發生過程。為了探討其中奧秘，日本廣島大學的研究團隊用這種細菌感染了一組小鼠，發現18週後感染小鼠出現心律不整的機率是未感染小鼠的6倍，且這種細菌也已侵入心臟。此外，研究人員也觀察68名曾接受心房顫動手術患者的左心房組織，發現其中也存在這種細菌，而且在患有嚴重牙齦疾病的患者中含量更高。

江守山指出，雖然飲食和運動一直被認為是預防心臟病的最佳方法，但研究人員也表示，研究顯示每天刷牙、使用牙線以及定期進行牙科檢查其實同樣重要。

