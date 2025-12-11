健康網》50歲後想保持更有活力 營養師：少碰5種食物

為了保持心臟健康，營養師建議減少油炸食物的攝取，因為這類食物通常熱量高、含不健康脂肪，且可能促進發炎；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕任何年齡都要重視健康，但如果你一直將健康習慣擱置一旁，50歲可能正是促使你開始建立持久改變的契機。專家表示，你可能感覺自己與40歲時差異不大，但身體往往會出現微妙變化。有些食物在50歲後可能需要減少食用頻率，有助於在未來保持更有活力、更敏銳、也更健康。

《EatingWell》報導，隨著年齡增加，身體會出現一些老化跡象，例如白髮或皺紋的出現，這時，營養需求也會隨之改變，因此均衡飲食比以往任何時候都更加重要。營養師瑪姬·穆恩（Maggie Moon）表示：「事實上，我們的老化並非緩慢穩定，而是以階段性方式加速。這種感覺在青春期很熟悉，但在50歲左右同樣適用。」以下是她建議50歲減少食用頻率的食物：

●油炸食物

油炸食物雖然不如白髮明顯，但是它對心臟也有顯著影響。50歲左右，高血壓或逐漸增加的體重等風險因素常會出現，進而提高心臟疾病的風險。

為了保持心臟健康，營養師建議減少油炸食物的攝取，因為這類食物通常熱量高、含不健康脂肪，且可能促進發炎。穆恩解釋：「養成吃油炸食物的習慣會提高膽固醇、增加發炎，並提高心臟病風險。吃的油炸食物越多，中風和心衰的風險就越高。」油炸食物不必完全戒掉，但明智的做法是將它們當作偶爾享用的食物。

●含糖飲料

雖然偶爾喝一罐汽水不會破壞你的健康目標，但若經常飲用，隨著年齡增長可能會提高糖尿病及其他慢性疾病的風險。最新研究也指出，過量攝取糖分與晚年失智症風險升高有關，這是一種以嚴重記憶喪失和認知能力下降為特徵的疾病。研究發現，攝取糖份最多的成年人，罹患失智症的風險比攝取最少添加糖的人高出43%。

糖份存在於許多食物中，但減少含糖飲料的攝取，是最簡單且最有效的方式之一，能顯著降低添加糖的攝入量。

●高鹽食物

鹽分也是會對心臟造成負擔的營養素，飲食中最大的鹽分來源其實來自高度加工食品，例如，罐裝湯、加工肉品、鹹零食、醬料和調味料。

穆恩表示：「減少攝取會導致血壓升高的高鹽食物很重要，因為中年高血壓與晚年認知能力下降及失智症風險有關。」由於鈉存在於許多食物中，因此在遵循心臟健康飲食時，檢視營養標示是關鍵。

●精製麵包

營養師安妮·達納希（Anne Danahy）指出：「大多數包裝麵包含有高精製碳水化合物，纖維含量低，容易造成血糖快速波動。」長期的血糖劇烈波動可能增加胰島素抗性風險，而這與腦部健康下降及認知功能受損有關。

如果三明治是你的常備餐點，只要簡單更換麵包種類就能帶來顯著差異。她建議，購買麵包時，選擇全穀麵包，全穀麵包消化較慢，有助於提供穩定能量並保持血糖穩定。

●酒精

任何年齡段，規律飲酒通常有損健康，但50歲後其影響更為顯著。研究顯示，即使每天僅喝一杯，也可能導致大腦灰質減少，而這種變化可能促進認知能力下降。

營養師同步建議，50歲後可以多增加的健康習慣，包括：多彩飲食，一般建議是多吃各種顏色的水果和蔬菜，不同顏色提供不同的抗發炎植物化學物質；優先選擇精瘦蛋白，精瘦肉類和植物性蛋白有助於維持肌肉量和骨骼健康，這是老化過程中兩個重要的健康指標。

同時，多吃豆類，越來越多研究顯示，腸道微生物群在健康老化中扮演關鍵角色，而豆類是支持腸道健康的理想食物。堅果零食，這不僅是方便的零食或早晨燕麥的酥脆配料，它們富含營養，有助於健康老化。

