自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》50歲後想保持更有活力 營養師：少碰5種食物

2025/12/11 07:37

為了保持心臟健康，營養師建議減少油炸食物的攝取，因為這類食物通常熱量高、含不健康脂肪，且可能促進發炎；圖為情境照。（圖取自freepik）

為了保持心臟健康，營養師建議減少油炸食物的攝取，因為這類食物通常熱量高、含不健康脂肪，且可能促進發炎；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕任何年齡都要重視健康，但如果你一直將健康習慣擱置一旁，50歲可能正是促使你開始建立持久改變的契機。專家表示，你可能感覺自己與40歲時差異不大，但身體往往會出現微妙變化。有些食物在50歲後可能需要減少食用頻率，有助於在未來保持更有活力、更敏銳、也更健康。

EatingWell》報導，隨著年齡增加，身體會出現一些老化跡象，例如白髮或皺紋的出現，這時，營養需求也會隨之改變，因此均衡飲食比以往任何時候都更加重要。營養師瑪姬·穆恩（Maggie Moon）表示：「事實上，我們的老化並非緩慢穩定，而是以階段性方式加速。這種感覺在青春期很熟悉，但在50歲左右同樣適用。」以下是她建議50歲減少食用頻率的食物：

●油炸食物

油炸食物雖然不如白髮明顯，但是它對心臟也有顯著影響。50歲左右，高血壓或逐漸增加的體重等風險因素常會出現，進而提高心臟疾病的風險。

為了保持心臟健康，營養師建議減少油炸食物的攝取，因為這類食物通常熱量高、含不健康脂肪，且可能促進發炎。穆恩解釋：「養成吃油炸食物的習慣會提高膽固醇、增加發炎，並提高心臟病風險。吃的油炸食物越多，中風和心衰的風險就越高。」油炸食物不必完全戒掉，但明智的做法是將它們當作偶爾享用的食物。

●含糖飲料

雖然偶爾喝一罐汽水不會破壞你的健康目標，但若經常飲用，隨著年齡增長可能會提高糖尿病及其他慢性疾病的風險。最新研究也指出，過量攝取糖分與晚年失智症風險升高有關，這是一種以嚴重記憶喪失和認知能力下降為特徵的疾病。研究發現，攝取糖份最多的成年人，罹患失智症的風險比攝取最少添加糖的人高出43%。

糖份存在於許多食物中，但減少含糖飲料的攝取，是最簡單且最有效的方式之一，能顯著降低添加糖的攝入量。

●高鹽食物

鹽分也是會對心臟造成負擔的營養素，飲食中最大的鹽分來源其實來自高度加工食品，例如，罐裝湯、加工肉品、鹹零食、醬料和調味料。

穆恩表示：「減少攝取會導致血壓升高的高鹽食物很重要，因為中年高血壓與晚年認知能力下降及失智症風險有關。」由於鈉存在於許多食物中，因此在遵循心臟健康飲食時，檢視營養標示是關鍵。

●精製麵包

營養師安妮·達納希（Anne Danahy）指出：「大多數包裝麵包含有高精製碳水化合物，纖維含量低，容易造成血糖快速波動。」長期的血糖劇烈波動可能增加胰島素抗性風險，而這與腦部健康下降及認知功能受損有關。

如果三明治是你的常備餐點，只要簡單更換麵包種類就能帶來顯著差異。她建議，購買麵包時，選擇全穀麵包，全穀麵包消化較慢，有助於提供穩定能量並保持血糖穩定。

●酒精

任何年齡段，規律飲酒通常有損健康，但50歲後其影響更為顯著。研究顯示，即使每天僅喝一杯，也可能導致大腦灰質減少，而這種變化可能促進認知能力下降。

營養師同步建議，50歲後可以多增加的健康習慣，包括：多彩飲食，一般建議是多吃各種顏色的水果和蔬菜，不同顏色提供不同的抗發炎植物化學物質；優先選擇精瘦蛋白，精瘦肉類和植物性蛋白有助於維持肌肉量和骨骼健康，這是老化過程中兩個重要的健康指標。

同時，多吃豆類，越來越多研究顯示，腸道微生物群在健康老化中扮演關鍵角色，而豆類是支持腸道健康的理想食物。堅果零食，這不僅是方便的零食或早晨燕麥的酥脆配料，它們富含營養，有助於健康老化。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中