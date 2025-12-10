健康網》臉頰紅恐非凍傷 醫：連收2童罹蘋果病

不少家長看到孩子臉頰紅通通很可愛，然醫師提醒，這很可能是蘋果病。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕孩子臉頰紅通通，可能不是凍傷，而是染上蘋果病！近年在日本時常出現案例的疾病傳染性紅斑（又稱「蘋果病」），在台灣也發生病例。

兒科診所院長徐嘉賢在臉書專頁「黑眼圈奶爸Dr. 徐嘉賢醫師」表示，冬天遇到蘋果臉，直覺的反應是凍傷跟天氣引起的。但真的只是因為這樣嗎？其實也可能是一種病毒：微小B19病毒parvovirus B19所引起。同時提到近期遇上多達2銘這樣的病例，呼籲各界注意。

請繼續往下閱讀...

近期收治一名女童，因為皮膚長疹子就診，原以為是蕁麻疹，先出現在四肢，往上蔓延，四肢的疹子今天消退了，但讓我留意到的是，小女孩的臉頰，感覺像被打了兩巴掌slapped cheek。這不是蕁麻疹，也不是過敏也不是凍傷，是因為一種叫做B 19病毒引起的感染。

他所引起的紅疹，有一個特別名稱，叫做傳染性紅斑症erythema infectiosum。這跟紅斑性狼瘡是不一樣的，不要被他的名字所混淆，並非會傳染的紅斑性狼瘡。他的症狀跟一般的感冒很類似，引起的臉頰紅腫，很多時候也會被忽略，所以大家可能比較少知道。

