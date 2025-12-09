健康網》睡眠不足只是讓人累？ 研究：恐引發心臟病風險

專家表示，睡眠不足會導致心臟問題，失眠患者不妨在睡前至少1小時，關閉所有電子設備；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕睡眠不足會導致心臟問題。腎臟科醫師江守山指出，雖然多數人都了解充足睡眠的重要性，事實上，它可能比我們意識到的更重要，甚至可能保護自己免受心臟病的侵害風險。

江守山於臉書專頁「江守山醫師」發文分享，優質的睡眠可以保護心臟，反之，慢性失眠會增加心臟病發作、中風、心房顫動，與心律不整的風險。他引述研究表示，瑞典烏普薩拉大學的研究人員表示，即使只是幾個晚上睡眠不足，也會增加與心臟病相關的蛋白質含量。

研究人測試了失眠對16名通常睡眠良好的年輕男性的影響。其中一半繼續保持整夜睡眠，而另一半人則連續3個晚上睡眠中斷，每天只睡4小時，在試驗結束時，失眠組體內與心臟病相關的蛋白質和發炎標記物含量更高。

好消息則是，藉著30分鐘的高強度運動，可以顯著抵消這些負面影響。雖然這對連續幾晚失眠的人來說，是個不錯的補救辦法，但它並非長久之計，也無法為身體提供深度睡眠帶來其他的益處。

研究結果強調了睡眠的重要性，失眠患者需要找到改善睡眠習慣的方法，例如運動、改善飲食、保持臥室黑暗，以及在睡前至少1小時關閉所有電子設備。

