自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 心理精神

健康網》睡眠不足只是讓人累？ 研究：恐引發心臟病風險

2025/12/09 22:44

專家表示，睡眠不足會導致心臟問題，失眠患者不妨在睡前至少1小時，關閉所有電子設備；圖為情境照。（圖取自freepik）

專家表示，睡眠不足會導致心臟問題，失眠患者不妨在睡前至少1小時，關閉所有電子設備；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕睡眠不足會導致心臟問題。腎臟科醫師江守山指出，雖然多數人都了解充足睡眠的重要性，事實上，它可能比我們意識到的更重要，甚至可能保護自己免受心臟病的侵害風險。

江守山於臉書專頁「江守山醫師」發文分享，優質的睡眠可以保護心臟，反之，慢性失眠會增加心臟病發作、中風、心房顫動，與心律不整的風險。他引述研究表示，瑞典烏普薩拉大學的研究人員表示，即使只是幾個晚上睡眠不足，也會增加與心臟病相關的蛋白質含量。

研究人測試了失眠對16名通常睡眠良好的年輕男性的影響。其中一半繼續保持整夜睡眠，而另一半人則連續3個晚上睡眠中斷，每天只睡4小時，在試驗結束時，失眠組體內與心臟病相關的蛋白質和發炎標記物含量更高。

好消息則是，藉著30分鐘的高強度運動，可以顯著抵消這些負面影響。雖然這對連續幾晚失眠的人來說，是個不錯的補救辦法，但它並非長久之計，也無法為身體提供深度睡眠帶來其他的益處。

研究結果強調了睡眠的重要性，失眠患者需要找到改善睡眠習慣的方法，例如運動、改善飲食、保持臥室黑暗，以及在睡前至少1小時關閉所有電子設備。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中