健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》老薑桂圓茶暖身超有感！ 營養師：2族群應忌口

2025/12/11 21:48

營養師張語希表示，四肢冰冷飲用老薑桂圓茶有助驅寒暖身、舒緩經痛、改善消化等，但也提醒避免夜間飲用，以免精神太好難入眠；情境照。（圖取自photoAC）

營養師張語希表示，四肢冰冷飲用老薑桂圓茶有助驅寒暖身、舒緩經痛、改善消化等，但也提醒避免夜間飲用，以免精神太好難入眠；情境照。（圖取自photoAC）

〔健康頻道／綜合報導〕節氣進入大雪，天氣也開始慢慢變冷，你的手腳也開始變冰棒了嗎？營養師張語希分享，最近氣溫溜滑梯，有些人可能衣服穿再多，手腳還是冷吱吱；或是有些女性每月大姨媽報到時，總是腹痛難耐只能抱著熱水袋。對此，推薦不妨DIY老薑桂圓茶，備料方便、成本低，飲用可改善四肢冰冷、舒緩經痛、暖胃又助眠。不過，她也特別提醒體質燥熱者與糖友，應避免飲用或減糖。

張語希於臉書專頁發文指出，飲用老薑桂圓茶的核心作用，包括：驅寒暖身、改善手腳冰冷；溫宮調經、舒緩經痛；補血安神、幫助睡眠；健脾暖胃、改善消化。只要依照以下3步驟快煮10分鐘，不僅成本低廉，飲用也健康。

準備材料（1人份）：老薑3-5片（帶皮拍碎更佳）、桂圓肉1大匙、黑糖適量、水500cc。

作法3步驟：

1.煮：水滾後放入老薑，轉小火煮15分鐘以釋放薑辣素。

2.燉：加入桂圓肉，再煮5分鐘至果肉飽滿。

3.調：加入黑糖，攪拌均勻融化後即可。

張語希並提及，想要增加香氣的話，也可以添加幾顆紅棗。此外，若沒時間顧火煮，使用保溫杯悶泡30分鐘，效果也很好。但特別提醒以下3點飲用禁忌與注意事項：

●體質燥熱者，如容易長痘痘、口乾、發燒、喉痛、嘴破的人，建議勿飲。

●糖尿病患者調味時請減糖。

●白天飲用佳，晚上應盡量少喝，避免精神太好睡不著。

