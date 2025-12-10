自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》減脂外食別怕喝湯！營養師：挑對補蔬菜、增飽足感

2025/12/10 07:21

營養師彭逸珊指出，想補青菜可挑青菜湯、蘿蔔湯、味噌湯。（圖取自freepik）

營養師彭逸珊指出，想補青菜可挑青菜湯、蘿蔔湯、味噌湯。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕很多人減脂一講到外食，就直接把湯打入冷宮，怕一不小心喝到高油高鈉前功盡棄。營養師彭逸珊在臉書專頁「愛健康營養師 珊珊」指出，其實聰明選擇不同湯品，反而能幫你補充蔬菜或蛋白質、增加飽足感，是外食族的小幫手！想補青菜可挑青菜湯、蘿蔔湯、味噌湯；補蛋白可挑金針排骨湯、蛋花湯、嘴邊肉湯。

想補青菜挑這些

青菜湯：可以補充膳食纖維，同時降低醬料攝取。

蘿蔔湯：蘿蔔可提升飽足感，減脂期安心吃。

義式番茄湯：義式料理或吃套餐時的常見選項，比起濃湯類熱量更低。

味噌湯：配料如有豆腐、紫菜，營養更完整豐富。

想補蛋白挑這些

金針排骨湯：適量排骨可以提供蛋白質，金針花富含維生素A，可幫助眼睛健康。

蛋花湯：小吃店常見的湯品，也可加入蔬菜、紫菜等讓營養更豐富。

苦瓜排骨湯：苦瓜可增加飽足感、排骨提供優質蛋白質，如有小魚乾還能順便補鈣，是很不錯的暖胃湯品。

嘴邊肉湯：嘴邊肉屬於低脂肪肉類，減脂期可以安心吃，也是常見的庶民小吃。

點湯小撇步

1.優先選擇清湯，勾芡或浮層油在上面的先pass。

2.吃料為主、喝湯為輔，可以淺嚐湯品，又不攝取到過多鈉。

