健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

取精0隻！不孕男檢查觸診2公分腫塊包在睪丸裡 竟罹睪丸癌

2025/12/09 17:18

醫師陳書卷指出，手指比出OK手勢大約是睪丸大小。（茂盛醫院提供）

醫師陳書卷指出，手指比出OK手勢大約是睪丸大小。（茂盛醫院提供）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中1名35歲人夫結婚2年不孕，檢查發現罹患無精症，進一步就醫泌尿科，觸診摸到右側睪丸裡有腫塊，約有2公分大，手術切除右睪後病理切片確診罹患第1期睪丸癌，幸左睪正常、能製造精蟲，仍保有生機。醫師提醒，無精症與睪丸癌經常伴隨相關，提醒男性發現不孕或是檢查睪丸有異狀，就應至泌尿科檢查。

台中茂盛醫院泌尿科醫師陳書卷指出，睪丸癌為男性癌症排名10多名，每天新增患者約300人，發生原因與基因有關，如果有隱睪症也會增加睪丸癌的風險，睪丸癌雖然不常見，卻與生殖力有關，且早期睪丸癌不痛不癢，腫塊也不明顯，如同包心粉圓包在睪丸裡。

正常男性的睪丸為左右各一，存於陰囊內，尺寸約4×3×2.5公分，手指比出OK手勢大約是睪丸大小，可做為自我量測的方式。（茂盛醫院提供）

正常男性的睪丸為左右各一，存於陰囊內，尺寸約4×3×2.5公分，手指比出OK手勢大約是睪丸大小，可做為自我量測的方式。（茂盛醫院提供）

陳書卷說，睪丸癌發生在各年齡層，好發於20至39歲的青壯年，屬於生育階段，一般來說，罹患無精症，發現罹患睪丸癌的風險是一般人的2到8倍，睪丸癌患者，有無精症的比例是也比一般人高出約5倍，必須多加注意。

這名先生與妻子今年9月到茂盛醫院檢查不孕，先生首次取精只取到1.5ml，且完全沒有精子，確診無精症，轉診至泌尿科進一步檢查，陳書卷醫師觸診發現右側睪丸裡有一個小腫塊，懷疑罹患睪丸癌，患者夫妻相當震驚，直呼觸摸時根本沒感覺異狀。

這名先生切除右側睪丸前檢查精蟲數，的確連一隻精蟲都沒有，夫妻計畫生子，術後將從左側睪丸取精、凍精，進行試管療程拚生機。

陳書卷指出，正常男性的睪丸為左右各一，存於陰囊內，尺寸約4×3×2.5公分，手指比出OK手勢大約是睪丸大小，可做為自我量測的方式，也應觸摸檢查，若有不明原因無痛變大，或是腫塊，應盡速檢查，也建議18歲以上男性可做精液檢查，可提早發現是否患有無精症。

醫師陳忠義指出，睪丸癌患者的精子質量普遍不佳，建議至少要取精3次以上，有些會手術採睪丸或副睪取精。（茂盛醫院提供）

醫師陳忠義指出，睪丸癌患者的精子質量普遍不佳，建議至少要取精3次以上，有些會手術採睪丸或副睪取精。（茂盛醫院提供）

茂盛醫院副院長、婦產科醫師陳忠義指出，之前也曾有1名25歲男性罹患睪丸癌後，父母擔心斷後，帶他到醫院取精、凍精，他提醒，夫妻不孕，「男性生育力差」的占比為7%，睪丸癌或相關病變也是其中一個因素。

陳忠義也說，睪丸癌患者的精子質量普遍不佳，建議至少要取精3次以上，有些會手術採睪丸或副睪取精，不過在醫學科技進步下，去年已為近20名無精症患者取精做試管嬰兒療程，帶來生子希望。

