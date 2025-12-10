自由電子報
健康 > 護眼顧齒

健康網》雷射後視力破千度 醫提醒風險

2025/12/10 13:31

眼科醫師王孟祺透過一個案例解析，做過近視雷射的。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

眼科醫師王孟祺透過一個案例解析，做過近視雷射的。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕曾做過近視雷射手術的你，請注意！珍世明眼科院長、眼科醫師王孟祺透過一名個案說明，一位視力約700度的個案做過近視雷射以後，右眼降到600多度。然過了幾個月複檢後視力卻飆破千度。

王孟祺在臉書粉專「王孟祺醫師-眼科最前線」表示，患者年輕時做過近視雷射手術（度數約700度），一月份時來檢查，右眼的度數卻回復成六百多度，幾乎回到近視雷射手術前的度數。沒有想到十二月再來複檢，右眼的度數如坐上雲霄飛車一般，衝破了1千度。其實這種狀況在高度近視（超過500度）的患者還不少見，即使接受過近視手術，也常常因爲早發性的核質白內障而讓近視回復，甚至超越原始度數，令人崩潰！

為什麼會這樣子呢？王孟祺說明，隨著年齡增長，水晶體內的蛋白質會發生變性與堆積。當這種變化主要發生在水晶體的中心核心部位（Nucleus），導致核心密度增加、顏色變黃變硬，我們就稱之為「核質硬化」。當發生「核質硬化」時，水晶體中心因為蛋白質壓縮堆積，密度變得非常高，這會使得水晶體的折射率上升。

王孟祺說明，可以想像一杯水和一杯糖漿，光線穿過糖漿時的折射角度會比穿過水更大，因為糖漿密度較高。當折射率上升，水晶體匯聚光線的能力就變強了，導致近視不斷增加。除了度數一直變化，核質白內障惡化時還可能感受到以下變化：

• 色覺改變：因為核性白內障通常伴隨顏色變黃，您看到的畫面可能會像套了一層黃色濾鏡，看藍色或紫色物體時會覺得不夠鮮豔。

• 夜間眩光：開車時對向來車的車燈會出現明顯的光暈或星芒。

• 單眼複視：即使遮住一隻眼睛，單用患眼看東西，物體邊緣仍會有疊影（鬼影）。

如果因爲核質白內障造成兩眼視差過大，視力無法矯正，進而影響日常生活工作，最終仍需白內障手術來治療！

王孟祺提醒各位朋友，近視雷射手術本身雖然可以減少眼睛度數，卻無法改變眼球本身體質，尤其是高度近視，仍比他人容易早發白內障，青光眼、黃斑病變、視網膜剝離的風險仍高，需要定期檢查追蹤。若是過了發育期，近視度數卻忽然飊升，有可能是白內障上身！

