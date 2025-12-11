健康網》豆皮家族怎麼選？ 營養師點名「油脂爆量」別選它

營養師黃雅鈺指出，豆漿加熱後浮起的薄膜，撈起來曬乾後就是生豆皮，成分最單純。垂掛曬乾成為腐竹，也是火鍋中常見豆製品之一；示意圖。（圖取自photoAC）





〔健康頻道／綜合報導〕豆製品是許多人喜歡的食物之一，除了一般常飲用的豆漿，其實豆皮也有多種變化。營養師黃雅鈺便分享，以常見的生豆皮來說，依再製方式的不同，可變成腐竹、千張、豆包、炸豆包、燻豆包、素雞等，吃法也多樣。但她也特別提醒，應盡量避免油炸製品，以生豆皮和炸豆皮來說，兩者脂肪含量就足足相差近3倍。因此，建議挑選豆製品時，優先選擇原始少加工的較健康。

豆皮家族小科普

黃雅鈺於臉書專頁「營養師Couple食記」發文指出，生豆皮（豆腐皮）是豆漿加熱後浮起的薄膜，撈起來曬乾後就是生豆皮。生豆皮成分最單純，也是許好豆製品的原料。包括：生豆皮垂掛後成為腐竹，也就是火鍋中經常看到的長條狀豆製品；蒸後擠壓堆疊變成千張，不僅耐煮，也合適包餡；豆皮摺起來後，就成為豆包，也是火鍋中最常見的百搭角色。

此外，豆包經油炸後，成為大家常吃的炸豆包，也是豆皮家族中油脂含量最高的。至於煙燻後的燻豆包，味道則十分有特色。另外，還有不同塑形的素雞、角螺等豆皮加工品，堪稱是豆皮界的「變形金剛」。

挑選豆製品3重點

值得一提的是，黃雅鈺特別提醒，選擇豆製品時，可掌握以下3重點：

●最原始、最少加工的優先買：如生豆皮、生豆包、生鮮腐竹等。

●避免油炸款：像炸豆包，油脂含量真的爆高，每100g生豆皮脂肪約11g，但炸豆皮竟然高達32g，兩者差了快3倍。

●加工越多表示調味越多：加工品油脂、鈉含量都可能提高，須多看一下營養標示。

