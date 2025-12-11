自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》豆皮家族怎麼選？ 營養師點名「油脂爆量」別選它

2025/12/11 18:54

健康網》豆皮家族怎麼選？ 營養師點名「油脂爆量」別選它

營養師黃雅鈺指出，豆漿加熱後浮起的薄膜，撈起來曬乾後就是生豆皮，成分最單純。垂掛曬乾成為腐竹，也是火鍋中常見豆製品之一；示意圖。（圖取自photoAC）

〔健康頻道／綜合報導〕豆製品是許多人喜歡的食物之一，除了一般常飲用的豆漿，其實豆皮也有多種變化。營養師黃雅鈺便分享，以常見的生豆皮來說，依再製方式的不同，可變成腐竹、千張、豆包、炸豆包、燻豆包、素雞等，吃法也多樣。但她也特別提醒，應盡量避免油炸製品，以生豆皮和炸豆皮來說，兩者脂肪含量就足足相差近3倍。因此，建議挑選豆製品時，優先選擇原始少加工的較健康。

豆皮家族小科普

黃雅鈺於臉書專頁「營養師Couple食記」發文指出，生豆皮（豆腐皮）是豆漿加熱後浮起的薄膜，撈起來曬乾後就是生豆皮。生豆皮成分最單純，也是許好豆製品的原料。包括：生豆皮垂掛後成為腐竹，也就是火鍋中經常看到的長條狀豆製品；蒸後擠壓堆疊變成千張，不僅耐煮，也合適包餡；豆皮摺起來後，就成為豆包，也是火鍋中最常見的百搭角色。

此外，豆包經油炸後，成為大家常吃的炸豆包，也是豆皮家族中油脂含量最高的。至於煙燻後的燻豆包，味道則十分有特色。另外，還有不同塑形的素雞、角螺等豆皮加工品，堪稱是豆皮界的「變形金剛」。

挑選豆製品3重點

值得一提的是，黃雅鈺特別提醒，選擇豆製品時，可掌握以下3重點：

最原始、最少加工的優先買：如生豆皮、生豆包、生鮮腐竹等。

避免油炸款：像炸豆包，油脂含量真的爆高，每100g生豆皮脂肪約11g，但炸豆皮竟然高達32g，兩者差了快3倍。

加工越多表示調味越多：加工品油脂、鈉含量都可能提高，須多看一下營養標示。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中