健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

51歲男心臟驟停 7次電擊、低溫療法成功搶命

2025/12/09 16:19

台中一名男子心跳驟停，經消防人員CPR急救，還有鄭詩璁醫師（前）、姚智偉醫師（後）和急診團隊跨科接力，成功將患者從鬼門關前拉回。（記者陳建志攝）

台中一名男子心跳驟停，經消防人員CPR急救，還有鄭詩璁醫師（前）、姚智偉醫師（後）和急診團隊跨科接力，成功將患者從鬼門關前拉回。（記者陳建志攝）

〔記者陳建志／台中報導〕台中一名51歲男子日前在工作時突然昏倒，救護車抵達時已無心跳呼吸，在台中市消防局太平分隊EMT弟兄與醫院急診團隊的接力下，經過7次電擊去顫、CPR與插管搶救，成功將患者從鬼門關前拉回。並在21天的住院期間，透過「TTM目標溫控治療」降低患者腦細胞的損傷，並透過心導管手術植入心臟去顫器，最終順利康復出院。

長安醫院表示，患者抵達醫院時，急診團隊立即接手，迅速進行插管維生，並會診心臟血管科主任鄭詩璁。在緊急導管檢查後確認，患者是心臟衰竭導致的嚴重致命性心律不整，導致心臟驟停。為降低缺氧造成的腦部損傷，患者被送往加護病房接受「TTM目標溫控治療」與後續治療。

長安醫院加護病房主任姚智偉指出，「TTM目標溫控治療」就是俗稱的低溫療法，是搶救心臟驟停病人的最後一環，能改善神經學預後及提高存活率。其原理是將患者的核心體溫控制在32°C 至37°C 的目標範圍，並維持24至72小時，藉由減緩身體的新陳代謝與腦部氧氣消耗，進而減少因缺氧導致的腦細胞損傷，降低預後失能，甚至成為植物人的機率。

鄭詩璁表示，在加護病房悉心照護下，患者病情逐漸穩定，意識也逐漸清醒。為預防未來再次發生心跳停止的風險，他替患者植入心臟去顫器，在偵測到致命性心律不整時自動放電去顫，提供即時、永久性的保護。另一方面，也與神經科合作，替患者安排「靜脈營養補充」輔助療法，加速身體機能復原，並順利出院返家。

