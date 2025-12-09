「癌王」胰臟癌初期抑制ALK7 治療時機很關鍵

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國1項研究揭示胰臟導管腺癌如何進入血液循環，解答長期以來關於該疾病如何擴散的疑問。此研究發表在《分子癌症》期刊。

根據科學網站《SciTechDaily》報導，胰臟導管腺癌是最致命的癌症之一，確診後5年存活率不足10%。腫瘤周圍環繞著1層厚厚的纖維化微環境（fibrotic microenvironment），如同保護性盔甲，理論上應該限制腫瘤擴散能力。但該癌症容易擴散，此矛盾現象多年來一直困擾著研究人員。

美國康乃爾大學的研究發現，ALK7受體是促進癌細胞轉移的關鍵要素，它可通過2個途徑來促進腫瘤的轉移。第一個是促使癌細胞進行上皮間質轉換（EMT），使癌細胞能夠更容易穿越組織進入血液循環。第二個是促進分解血管壁的酶產生，使癌細胞能夠突破血管進入血液循環，進一步擴散到其他器官。

康乃爾大學艾薩克（Esak Lee）教授實驗室開發的晶片器官系統能夠模擬腫瘤微環境，研究人員利用此系統觀察ALK7是在癌症初期階段還是後期階段發揮作用。研究團隊發現，當抑制ALK7時癌細胞無法進入血管，但在模擬癌症後期時，癌細胞被放入血管內會迅速擴散。這代表ALK7主要在癌症初期階段發揮作用，而治療時機對結果至關重要。

艾薩克表示，研究顯示錯過早期阻斷ALK7的機會，癌細胞就能在血液中自由循環，並輕易擴散到其他器官。但若能在癌症最早期、最脆弱的階段抑制ALK7，或許就能讓患者獲得更好的治療效果。

此研究有助於澄清先前關於ALK7作用相互矛盾的研究結果，之前一些研究稱ALK7能減緩癌細胞轉移，另一些研究則表明它會促進轉移。此研究證實ALK7會促進癌細胞轉移，而抑制ALK7則能阻礙癌細胞轉移。

