自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 名人健康事

健康網》小英推動長照2.0獲好評 昔日左右手張祥慧成被照顧對象

2025/12/09 16:02

昔日小英左右手張祥慧臥床10多年，不幸日前病逝，她也是長照2.0的被照顧者。衛福部表示，即將上路的3.0將朝5大特色挺進。（資料照）

昔日小英左右手張祥慧臥床10多年，不幸日前病逝，她也是長照2.0的被照顧者。衛福部表示，即將上路的3.0將朝5大特色挺進。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕前總統蔡英文的左右手張祥慧臥床10多年，日前病逝，8日已低調舉行告別式。她自2014年在小英基金會附近被一輛疾駛機車撞倒，頭部重創，長年臥病在床，全家也經歷漫長而辛苦的長照過程。

衛福部表示，無論對於被照護者本人，或是家屬而言，都可能承受極大的經濟與心理壓力。根據衛福部衛教資料指出，「長期照顧服務計畫」不管是從照顧人力的提供、專業人員的協助、居家無障礙空間的規劃到交通接送的服務，皆有政府提供的長照服務資源。

張祥慧與小英總統有深厚的革命情感，兩人結緣於1995年，當時小英擔任公平交易委員會委員，爾後她又跟隨小英至陸委會、行政院，兩人是形影不離的好搭檔。一場突如其來的意外車禍，使張祥慧成為被長照的對象，也是小英始料未及。

小英總統在任內積極推動長照2.0，與長照1.0相比，最大的改變在於取消排富限制，服務項目也從原來8項擴大至17項。建立了三級服務體系（A、B、C級），從點、線、面擴大布局長照網絡，其財政來源為菸稅、遺產稅、贈與稅及房地合一稅。自2016年服務8萬人，至2023年時已超越百萬人。

長照3.0即將於明年上路，朝向5大特色：健康促進與復能、醫療與長照整合、資源布建與整合、安寧善終、人力與科技並進。只要透過1966專線提出申請，由照顧管理員進行評估後，量身打造照顧計畫。

根據衛福部公告，長照3.0將會分成3階段實施，第一階段在2025年9月1日開跑，第二階段是2026年1月1日，第三階段則是2026年7月1日。

現階段的長照2.0服務對象有4種：65歲以上老人、55歲以上原住民、50歲以上失智症者、失能身心障礙者。服務也分成4大類：「照顧及專業服務」、「交通接送」、「輔具及居家無障礙環境改善」、「喘息服務」。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中