健康網》小英推動長照2.0獲好評 昔日左右手張祥慧成被照顧對象

〔健康頻道／綜合報導〕前總統蔡英文的左右手張祥慧臥床10多年，日前病逝，8日已低調舉行告別式。她自2014年在小英基金會附近被一輛疾駛機車撞倒，頭部重創，長年臥病在床，全家也經歷漫長而辛苦的長照過程。

衛福部表示，無論對於被照護者本人，或是家屬而言，都可能承受極大的經濟與心理壓力。根據衛福部衛教資料指出，「長期照顧服務計畫」不管是從照顧人力的提供、專業人員的協助、居家無障礙空間的規劃到交通接送的服務，皆有政府提供的長照服務資源。

張祥慧與小英總統有深厚的革命情感，兩人結緣於1995年，當時小英擔任公平交易委員會委員，爾後她又跟隨小英至陸委會、行政院，兩人是形影不離的好搭檔。一場突如其來的意外車禍，使張祥慧成為被長照的對象，也是小英始料未及。

小英總統在任內積極推動長照2.0，與長照1.0相比，最大的改變在於取消排富限制，服務項目也從原來8項擴大至17項。建立了三級服務體系（A、B、C級），從點、線、面擴大布局長照網絡，其財政來源為菸稅、遺產稅、贈與稅及房地合一稅。自2016年服務8萬人，至2023年時已超越百萬人。

長照3.0即將於明年上路，朝向5大特色：健康促進與復能、醫療與長照整合、資源布建與整合、安寧善終、人力與科技並進。只要透過1966專線提出申請，由照顧管理員進行評估後，量身打造照顧計畫。

根據衛福部公告，長照3.0將會分成3階段實施，第一階段在2025年9月1日開跑，第二階段是2026年1月1日，第三階段則是2026年7月1日。

現階段的長照2.0服務對象有4種：65歲以上老人、55歲以上原住民、50歲以上失智症者、失能身心障礙者。服務也分成4大類：「照顧及專業服務」、「交通接送」、「輔具及居家無障礙環境改善」、「喘息服務」。

