健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

年輕中風、失智有解了？台日合作引曙光 彰基引進最新基因研究

2025/12/09 16:02

彰基致力提升腦血管疾病精準醫療層級，與日本合作交流，引進最新基因研究成果。（彰基提供）

彰基致力提升腦血管疾病精準醫療層級，與日本合作交流,引進最新基因研究成果。（彰基提供）

〔記者張聰秋／彰化報導〕為終結困擾青壯年族的年輕型中風與早發性失智這兩大隱形殺手，彰化基督教醫院今（9日）天宣布台日重大醫學交流，成功引進日本京都大學腦血管疾病權威 Ihara 教授的最新基因研究成果，針對罕見的莫亞莫亞病（Moyamoya disease）與CADASIL等腦血管疾病進行專題演講及交流，聚焦在精準基因研究與臨床治療試驗，為這兩種病因源於基因的複雜疾病，帶來精準診斷與治療的全新希望。

台日交流愈來愈緊密，彰基希望藉由引進日本最新研究，提高彰基治療腦血管疾病的醫療層級，院方強調，這次交流不僅為台灣帶來最新診斷與治療趨勢，更點燃了罕見腦血管疾病邁向精準治療的新希望。

彰基今邀請日本京都大學腦血管疾病權威Ihara 教授（右2）蒞臨彰基交流。（彰基提供）

彰基今邀請日本京都大學腦血管疾病權威Ihara 教授（右2）蒞臨彰基交流。（彰基提供）

Ihara指出，CADASIL與莫亞莫亞病這兩種罕見腦血管疾病，常導致患者在青壯年時期就發生缺血性或出血性中風，並加速失智症的發生。由於臨床表現複雜且病因源於基因，傳統治療手段面臨瓶頸，需要更精進的醫療技術，精準診斷與治療。

在演講中，Ihara深入解析東亞族群特有的基因表現差異，並分享日本最新的大型族群研究成果。他說，精準的基因定序是早期篩檢高風險族群、避免中風悲劇的關鍵第一步。

除了基礎研究外，Ihara首度公開其日本團隊針對特定基因型的患者，進行CADASIL與莫亞莫亞病臨床治療試驗的初步成果，對病情的控制，改善生活品質，已見成效。

彰基醫療長劉森永（中）代表院方致贈台灣茶葉伴手禮給Ihara教授（右）。（彰基提供）

彰基醫療長劉森永（中）代表院方致贈台灣茶葉伴手禮給Ihara教授（右）。（彰基提供）

日本京都大學腦血管疾病權威 Ihara教授，今在彰基發表最新研究成果，針對罕見的腦血管疾病進行專題演講及交流。（彰基提供）

日本京都大學腦血管疾病權威 Ihara教授，今在彰基發表最新研究成果，針對罕見的腦血管疾病進行專題演講及交流。（彰基提供）

