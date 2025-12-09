自由電子報
健康 > 護眼顧齒

健康網》眼睛霧茫茫、痠又累 5大護眼神隊友重現好「視」界

2025/12/09 20:07

Cofit合作營養師陳俐彣表示，長時間盯著3C螢幕，導致眼睛疲勞、視力模糊、乾澀、怕光等，都是用眼過度的警訊；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕現代人早上一起床就滑手機，白天對著電腦回訊息，晚上回家再追劇，一整天下來眼睛乾澀痠累、霧茫茫，當心健康拉警報。Cofit合作營養師陳俐彣表示，眼睛出現疲勞、乾澀等症狀，除了用眼過度問題外，其實也與眼睛內的營養不足有關。建議補充葉黃素與玉米黃素、消旋玉米黃素、花青素與蝦紅素等5大營養素，有助恢復晶亮好「視」界。

陳俐彣於臉書專頁「Cofit 我的專屬營養師」發文指出，長時間盯著3C螢幕，導致眼睛疲勞、視力模糊、乾澀、怕光等，這些都是用眼過度的警訊。推薦日常可補充以下5種營養，也可助攻將視力補回來：

葉黃素與玉米黃素：黃斑部的守護雙人組

這是最常出現在護眼產品的主角，眼睛黃斑部特別需要這2種天然類胡蘿蔔素當作「藍光防護罩」；尤其白天若一直盯著螢幕，藍光會造成視網膜氧化壓力，補充葉黃素和玉米黃素有助減少損傷、穩定視力。

消旋玉米黃素：強化中央視力的升級版

近年保健品中越來越常見的成分之一，媲美玉米黃素的「進階型態」，可以幫助黃斑部中央區域更有效率地吸收營養。對於常覺得看東西模糊、怕光、對比度下降的人來說，消旋玉米黃素能補強視覺清晰度，也是黃斑部保養的進階選擇。

花青素與蝦紅素：讓疲憊的眼睛喘口氣

如果你經常眼睛痠澀、乾乾的，甚至連晚上開車都覺得視力變差，那可能是眼睛微循環卡關。此時補充花青素、蝦紅素就會很有幫助，不只抗氧化，也能促進眼周血液循環、減緩疲勞，對於長時間用眼的族群超有感。

陳俐彣提醒，眼睛是我們每天用得最頻繁的器官，但卻最容易被忽略。如果開始感覺視覺出現微小變化，不妨從營養保養開始做起，也為眼睛建立日常防護力。

