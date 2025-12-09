健康網》「能量飲」粉絲注意 醫：喝了肚子會變大

不少人有喝能量飲的習慣，時代力量王婉諭更呼籲各界重視兒少靠喝能量飲提神的問題。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕近期青少年與兒童喝能量飲料的議題備受討論，很愛喝的人可能以為「喝一下沒關係」，然台北市立聯合醫院中興院區醫師姜冠宇提醒，兒少喝很危險，成人也建議別喝。

姜冠宇在臉書粉專「姜冠宇醫師」說明，最近「能量飲」（能量飲料）的討論很夯，當然別說小孩，成人也最好不要喝。姜冠宇表示，「隱藏型肥胖」，學術上稱為「正常體重肥胖（NWO）」，意思是說BMI是正常的，但是看肚子腹圍早就超標的，也就是「你越喝，肚子就越大！」

三份期刊《Frontiers》、《MDPI》、《PLOS》都有刊登過研究顯示這群人罹患代謝症候群、糖尿病、心血管疾病的風險，跟一般「看得出來胖」的人差不多。多個隊列研究（有用影像實際測量內臟脂肪喔）顯示，含糖飲料喝越多，內臟脂肪和腰圍就越高，而這個關係常常獨立於 BMI。

姜冠宇引用案例指出，泰國有針對年輕女性的研究發現，習慣喝含糖飲料與攝取高度加工食品的族群，出現「正常體重肥胖」的比例明顯較高。歐洲與其他地區的資料也顯示，NWO 的人飲食型態往往是：含糖飲料、零食、外食多，纖維與蛋白質攝取不足。「喝能量飲後，體重變化不大，但腹圍明顯增加」在機制上其實說得通：

1. 液體糖分 → 肝臟優先處理 → 內臟脂肪優先堆積。

含糖飲料中的糖（尤其是果糖成分）會大量進入肝臟，促進「新生脂肪合成」，這些脂肪更容易堆在肝臟與腹腔周圍，形成「內臟脂肪」，而不是均勻分布到四肢。

2. 液體熱量不會有「飽足感」補償。

喝200到300 kcal 的含糖飲料，大腦與胃的飽足感機制常常「沒算進去」，多喝的熱量沒有在當餐吃少一點來抵銷 → 多餘熱量就慢慢變成脂肪。

3. 睡眠與壓力的間接影響（與能量飲特別有關）。

高咖啡因可能影響睡眠品質、增加交感神經活性與皮質醇，慢性壓力與睡眠不足本身就跟腹部脂肪堆積有關。對「亞健康」的人（壓力大、睡不好、活動量不足），等於在既有的脆弱上再加一把火。

雖然直接針對「能量飲造成BMI正常但腹圍肥胖」的研究還不多。但能量飲 = 高糖飲料 + 高咖啡因。含糖飲料與腹部肥胖、內臟脂肪、代謝症候群與 NWO 的關聯已經有非常穩定的證據。

