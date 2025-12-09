健康網》還豬油一個公道 醫：它比奶油不傷血管

奶油的升膽固醇指數不低，減重醫師蕭捷健不鼓勵用它來烹調；示意圖。（圖取自Freepik）



〔健康頻道／綜合報導〕「蕭醫師啊，我跟你講，我很養生捏。我現在炒菜都不敢放豬油，那是古早人在吃的，很Low，我現在都用 Butter，奶油，比較高級，比較 Healthy。」減重醫師蕭捷健聽完後，直搖頭告訴阿嬤：「奶油比豬油更傷血管」。

蕭捷健在臉書專頁「減重醫師 蕭捷健」發文分享，他以一張「CSI犯罪現場排行榜」，說明雞油、豬油、奶油、牛油的 Cholesterol-Saturated Fat Index（升膽固醇指數），CSI ＝0.05 × 膽固醇（mg）＋ 1.01 × 飽和脂肪酸（g），看一看哪一個CSI最高：

●雞油的CSI約35-38，但它的發煙點在190度，適合中高溫烹調，像是煎炸。

●豬油的CSI約40-45，但它的發煙點在190度，適合中高溫烹調，像是煎炸。

●牛油的CSI約45-48，但它的發煙點在200度，相較豬油和雞油略高，適合中高溫烹調。

●奶油的CSI約47-50，但它的發煙點在150度，不適合中高溫烹調，像是油炸。

蕭捷健說，菠蘿麵包上面香噴噴、在牛排上面滋滋作響的高級奶油，它的CSI不低；大家別忘了雞油，熬雞湯的時候，常把它給撈掉，其實它的CSI比奶油低。

美國醫學會（JAMA）做了一個研究，追蹤了12萬人。他們發現一個「救命公式」：只要你把每天吃的10公克飽和脂肪（大概就是一湯匙的奶油或豬油），換成多元不飽和脂肪，就能降低心血管疾病風險。

蕭捷健建議，如果炒菜時想要一點動物的香味，請給雞油一個機會，再來才是豬油。若是一定要吃奶油，可以挑選草飼奶油，含有較多的Omega-3、CLA（共軛亞麻油酸）和維生素K2。

