健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

桃園腸病毒停課92班 疫情下降仍未脫離流行期

2025/12/09 14:56

〔記者侯家瑜／台北報導〕國內腸病毒仍在流行期，桃園近5週因腸病毒停課的班級達92班。疾管署今（9）日提醒民眾務必持續保持良好衛生習慣，家長與教托育人員更要落實手部清潔、環境消毒，才能降低幼童感染風險。

疾管署指出，依監測資料顯示，第49週（11月30日至12月6日）腸病毒門急診就診人次為10,438人次，較前一週下降14.4%，但仍屬流行期。近四週實驗室監測發現，社區以克沙奇A16型與克沙奇A6型為主流病毒。今年累計已有19例腸病毒併發重症確定病例、9例死亡，為近六年同期最高，其中以伊科病毒11型感染最多（17例），新生兒病例更達15例，顯示疫情仍不可輕忽。

疾管署呼籲，家長及教托育人員在疫情期間應教導學童勤洗手、生病在家休息等基本防疫習慣，並密切觀察幼童是否出現重症前兆，一旦發現異常需立即送至醫療院所治療，以降低重症與死亡風險。

疾管署提醒，幼兒照顧者應保持室內清潔通風，並定期清洗及消毒幼兒常接觸的玩具與物品。大人返家後應先更衣、洗手，再與嬰幼兒接觸，以避免將病毒帶回家中。若家中幼童經醫師診斷感染腸病毒，應在家休息並避免與其他幼童接觸，以防交叉感染。

疾管署特別強調，新生兒感染腸病毒後，可能出現發燒或低體溫、活力差、吃奶量減少等症狀，且病程進展快，若未及時治療恐導致心肌炎、肝炎、腦炎或多重器官衰竭等重症，甚至威脅生命。5歲以下幼童更是腸病毒重症高危險群，一旦出現嗜睡、意識不清、肌抽躍、手腳無力、持續嘔吐或呼吸急促等前兆，務必立刻就醫。

