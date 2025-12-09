老菸槍吃飯卡卡、水吞不下 一查竟是食道癌3期

劉柏毅醫師提醒，民眾若長期吞嚥有異物感，應立即就醫諮詢，盡早治療。（記者陳建志攝）

〔記者陳建志／台中報導〕58歲王姓男子長期抽菸喝酒，半年前發現吃飯會卡住，且胸口有灼熱感，原本以為只是年紀大或胃食道逆流，直到連喝水都吞不下去，胸口像被異物堵住，才趕緊就醫檢查，赫然發現已是下段食道癌第3期合併淋巴轉移，醫師建議新輔助放化療後，安排達文西手術切除食道，讓他有勇氣繼續抗癌。

亞洲大學附屬醫院胸腔外科醫師劉柏毅指出，食道癌早期症狀不明顯，常被誤認為胃食道逆流或喉嚨炎，等到出現吞嚥困難，通常已是中晚期，尤其男性更是高危險群，致癌風險因子包括抽菸、喝烈酒、吃檳榔、喜好過燙食物以及長期胃酸逆流未治療等，都會造成食道黏膜反覆受傷，演變成癌化。

請繼續往下閱讀...

劉柏毅表示，因患者腫瘤已8公分大，且轉移到腹部淋巴，經與討論後，建議先接受新輔助放射線治療及化學治療後，藉此縮小腫瘤並獲得穩定控制，接著再安排健保有補助的達文西食道切除暨胃管重建手術，這項微創手術是近年治療食道癌的重要突破，可在大幅減少傷口與疼痛的情況下，完成複雜的癌症切除。

台中王姓男子出現吃飯卡卡、水吞不下，檢查發現食道下段已有8公分腫瘤。（記者陳建志攝）

劉柏毅表示，手術藉由3D立體內視鏡與高度靈活的機械手臂切除食道腫瘤，並進行縱膈腔淋巴清掃，而清晰視野下可避開控制聲帶與吞嚥的重要神經，減少出血與神經損傷風險，完成胸腔食道切除後，會再將胃部周邊血管仔細分離，並把胃修整成管狀，將這條重建後的胃管，經由橫膈膜的食道裂孔一路上拉至頸部，與剩餘的食道做吻合，完整完成「食道切除暨胃管重建」流程。

劉柏毅提醒，食道癌早期發現仍是提升存活率的關鍵，如果能在第1、第2期就診斷治療，多數患者可透過內視鏡黏膜切除或微創手術達到良好治療效果，甚至不需要大範圍切除，而一旦拖延至第三期或合併淋巴轉移，治療複雜度及風險將大幅提高。

劉柏毅醫師與醫療團隊透過達文西機器人手臂，成功完成複雜癌症切除手術。（記者陳建志翻攝）

因達文西微創手術具有傷口小、出血量低以及復原快的優點，因此患者術後疼痛明顯減輕，住院恢復速度也比傳統開胸手術快許多，隔日即可逐步下床活動，飲食也依照醫囑循序漸進恢復。

劉柏毅建議，民眾可透過日常生活習慣降低食道癌風險，例如避免菸酒檳榔、減少攝取過燙食物、規律作息、避免暴飲暴食，以及妥善控制胃食道逆流，都是保護食道的重要方式，一旦出現喉嚨異物感，要儘快就醫檢查，不要忽視身體發出的早期警訊。

