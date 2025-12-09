自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

老菸槍吃飯卡卡、水吞不下 一查竟是食道癌3期

2025/12/09 14:52

劉柏毅醫師提醒，民眾若長期吞嚥有異物感，應立即就醫諮詢，盡早治療。（記者陳建志攝）

劉柏毅醫師提醒，民眾若長期吞嚥有異物感，應立即就醫諮詢，盡早治療。（記者陳建志攝）

〔記者陳建志／台中報導〕58歲王姓男子長期抽菸喝酒，半年前發現吃飯會卡住，且胸口有灼熱感，原本以為只是年紀大或胃食道逆流，直到連喝水都吞不下去，胸口像被異物堵住，才趕緊就醫檢查，赫然發現已是下段食道癌第3期合併淋巴轉移，醫師建議新輔助放化療後，安排達文西手術切除食道，讓他有勇氣繼續抗癌。

亞洲大學附屬醫院胸腔外科醫師劉柏毅指出，食道癌早期症狀不明顯，常被誤認為胃食道逆流或喉嚨炎，等到出現吞嚥困難，通常已是中晚期，尤其男性更是高危險群，致癌風險因子包括抽菸、喝烈酒、吃檳榔、喜好過燙食物以及長期胃酸逆流未治療等，都會造成食道黏膜反覆受傷，演變成癌化。

劉柏毅表示，因患者腫瘤已8公分大，且轉移到腹部淋巴，經與討論後，建議先接受新輔助放射線治療及化學治療後，藉此縮小腫瘤並獲得穩定控制，接著再安排健保有補助的達文西食道切除暨胃管重建手術，這項微創手術是近年治療食道癌的重要突破，可在大幅減少傷口與疼痛的情況下，完成複雜的癌症切除。

台中王姓男子出現吃飯卡卡、水吞不下，檢查發現食道下段已有8公分腫瘤。（記者陳建志攝）

台中王姓男子出現吃飯卡卡、水吞不下，檢查發現食道下段已有8公分腫瘤。（記者陳建志攝）

劉柏毅表示，手術藉由3D立體內視鏡與高度靈活的機械手臂切除食道腫瘤，並進行縱膈腔淋巴清掃，而清晰視野下可避開控制聲帶與吞嚥的重要神經，減少出血與神經損傷風險，完成胸腔食道切除後，會再將胃部周邊血管仔細分離，並把胃修整成管狀，將這條重建後的胃管，經由橫膈膜的食道裂孔一路上拉至頸部，與剩餘的食道做吻合，完整完成「食道切除暨胃管重建」流程。

劉柏毅提醒，食道癌早期發現仍是提升存活率的關鍵，如果能在第1、第2期就診斷治療，多數患者可透過內視鏡黏膜切除或微創手術達到良好治療效果，甚至不需要大範圍切除，而一旦拖延至第三期或合併淋巴轉移，治療複雜度及風險將大幅提高。

劉柏毅醫師與醫療團隊透過達文西機器人手臂，成功完成複雜癌症切除手術。（記者陳建志翻攝）

劉柏毅醫師與醫療團隊透過達文西機器人手臂，成功完成複雜癌症切除手術。（記者陳建志翻攝）

因達文西微創手術具有傷口小、出血量低以及復原快的優點，因此患者術後疼痛明顯減輕，住院恢復速度也比傳統開胸手術快許多，隔日即可逐步下床活動，飲食也依照醫囑循序漸進恢復。

劉柏毅建議，民眾可透過日常生活習慣降低食道癌風險，例如避免菸酒檳榔、減少攝取過燙食物、規律作息、避免暴飲暴食，以及妥善控制胃食道逆流，都是保護食道的重要方式，一旦出現喉嚨異物感，要儘快就醫檢查，不要忽視身體發出的早期警訊。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中