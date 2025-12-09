自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

銀髮糖友飽受足部併發症 接受奇美足部護理照顧

2025/12/09 14:49

奇美醫院護理團隊提醒，冬季是守護長者足部健康的重要關鍵期，建議挑選好走的鞋子、注意皮膚狀況和每日檢查雙腳，正確保養、早期發現與跨專業照護，守護長者足部健康。（記者劉婉君攝）

奇美醫院護理團隊提醒，冬季是守護長者足部健康的重要關鍵期，建議挑選好走的鞋子、注意皮膚狀況和每日檢查雙腳，正確保養、早期發現與跨專業照護，守護長者足部健康。（記者劉婉君攝）

〔記者劉婉君／台南報導〕85歲康奶奶自3月起就飽受右腳大拇趾甲溝炎反覆疼痛困擾，連帶影響行走意願，多次治療皆未見改善，甚至因長期服用止痛藥引發胃潰瘍住院，6月經醫師評估轉介接受醫療團隊的「專業足部護理照護」後，7月回診時甲溝炎問題已獲控制。

奇美醫院護理部督導李穎俐指出，糖尿病足部併發症5年死亡率高過多數癌症，有糖尿病足潰瘍者5年死亡率為30.5%、下截肢者5年死亡率為46.2%、足踝上截肢者5年死亡率為56.6%，皆遠高於乳癌5年死亡率9%，甚至與所有癌症的平均死亡率31%相當，代表糖尿病下肢併發症會讓健康狀況惡化，且與死亡密切相關。銀髮族為糖尿病高風險族群，血糖控制不佳會進一步增加糖尿病足部併發症風險，規律的足部檢查、良好的血糖控制與專業足部護理介入，是協助糖尿病病人避免截肢的關鍵策略。

奇美醫院護理部復健護理師葉玲表示，研究指出，跌倒是高齡者第2大意外死亡原因，足部結構的改變、肌力下降、感覺變遲鈍正是關鍵因素。隨著年紀增長，足部會面臨皮下組織流失和皮下油脂減少，加上冬季環境乾燥，較易出現足跟龜裂性傷口、腳趾間濕疹、角質快速增厚、血液循環變差等生理變化，日常足部運動可有效改善足部循環及感覺遲鈍的問題，再加上執行下肢肌力運動，更可有效預防跌倒的發生。

奇美醫院傷口暨足部護理師魏秀慧呼籲，冬季是守護長者足部健康的重要關鍵期，建議挑選好走的鞋子、注意皮膚狀況和每日檢查雙腳，正確保養、早期發現與跨專業照護。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中