健康網》腸菌失衡恐害腦霧 養腸道3關鍵護健康

營養師王證瑋表示，日常攝取高纖蔬果、優格等，可提供腸道益生元，再搭配足夠飲水，有助排毒與維持菌相穩定；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕腦袋易當機、注意力難集中，甚至壓力大到焦慮又易怒？小心可能是腸道健康出問題！營養師王證瑋表示，腸胃是第二個大腦，包括血清素的產生、發炎反應、壓力荷爾蒙的調節、GABA與短鏈脂肪酸的生成、腦霧的影響等，均與腸道菌相好壞與否息息相關。建議日常飲食掌握攝取高纖蔬果、發酵食物、足夠水分等養腸3關鍵，腸道健康、身體發炎減少，心情穩定、睡得好，專注力也會更佳。

王證瑋於臉書粉專「營養小當家_阿罐營養師」發文說明，腸道裡有超過1億個神經元，並與大腦透過「迷走神經」和「腸道菌群」不斷互相對話，這條溝通高速公路就是「腸腦軸線（Gut-Brain Axis）」。當腸道菌健康、消化順暢時，腦部會接收到正向信號；但若腸道菌群失衡、發炎、便秘，就可能導致焦慮、易怒或情緒低落。

請繼續往下閱讀...

腸道菌影響情緒5連動

至於腸道菌怎麼影響情緒？王證瑋進一步提出以下5大關鍵連動解析：

●血清素的製造廠：約有90%的血清素（快樂荷爾蒙）在腸道中產生，菌相好壞也會直接影響心情。

●發炎反應影響情緒：腸道菌失衡會釋放發炎物質進入血液中，引發低度慢性發炎，影響腦部情緒中樞。

●壓力荷爾蒙的調節：健康菌有助穩定壓力荷爾蒙（皮質醇）分泌，讓你不容易焦躁或暴飲暴食。

●GABA、短鏈脂肪酸助放鬆：特定益生菌可生成GABA與短鏈脂肪酸（SCFAs），幫助放鬆神經、改善睡眠品質。

●腸道通透性與腦霧相關：若腸道屏障受損、毒素滲出，可能影響專注力與記憶力，也就是常說的「腦霧」狀態。

此外，王證瑋也分享養腸3關鍵，包括：攝取高纖蔬果（提供益生元）、發酵食物（如優格、味噌、康普茶）、足夠水分（幫助排毒與維持菌相穩定）；且應注意減少精製糖、炸物、人工添加物，減少腸道壓力源，避免壞菌茁壯。另，補充含 Lactobacillus rhamnosus GG、Bifidobacterium longum 等關鍵菌株，也可穩定情緒。

王證瑋強調，照顧腸道健康，其實就是在照顧你的大腦。當腸道菌群平衡、發炎減少、血清素自然分泌，心情會變得更穩、睡得更好，專注力也會更清晰。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法