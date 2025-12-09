自由電子報
健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

台中明年起長照納入全齡失智者 住宿機構補助提高至18萬

2025/12/09 14:08

台中市從明年起，全齡失智症都會納入長照體系，不再像現在限定50歲以上才能納入；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

台中市從明年起，全齡失智症都會納入長照體系，不再像現在限定50歲以上才能納入；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市人口將於2029年將邁入超高齡社會，台中市政府今天召開市政會議宣布，明年長照增加多項服務；衛生局長曾梓展提出，市府長照服務的報告，從明年起，全齡失智症都會納入長照體系，不再像現在限定只有50歲才能納入，另外，針對明年發生腦中風、燒燙傷、創傷性神經損傷、脆弱性骨折等PAC（健保急性後期整合照顧）計畫對象，不分年齡也納入長照系統。

此外，需要住宿式服務機構的民眾，過去最高補助一年是12萬元，明年預計提升補助至18萬元，而且自明年7月1日起，民眾可申請租賃智慧輔具補助6萬元，每3年給付一次。

台中市今天進行長照服務報告，市長盧秀燕表示，長照是台中市最重要的施政，要做好長照，經費不可少，因此長照預算這幾年是所有預算中增加最多的項目，2019年長照37.55億，今年83.29億，成長2.2倍，快接近百億元，明年高齡市民破50萬，預算可能破百億元。

中市長盧秀燕表示，長照預算明年可能會破百億。（記者蘇金鳳攝）

中市長盧秀燕表示，長照預算明年可能會破百億。（記者蘇金鳳攝）

衛生局長曾梓展表示，台中市65歲以上的長者今年已達49萬4千多人，佔比17.2%，明年就會破50萬人，預估到2029年全國老人人口就達20%，進入超高齡社會。

曾梓展表示，明年中央啟動長照3.0，因此台中市將增加長照服務的對象，首先不分年齡只要是失智患者就納入長照系統，而PAC對象不分年齡也納入長照，包括腦中風、燒燙傷、創傷性神經損傷、脆弱性骨折、心臟衰竭、衰弱高齡病患等個案都可納入。

因應失智全齡化納入長照，曾梓展表示，市府持續擴充能量，共照中心明年將由10家增至12家，失智據點由48家增至51家。

