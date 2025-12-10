自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》三高飲食QA一次懂 蛋白質吃錯膽固醇恐失控

2025/12/10 12:01

營養師楊斯涵指出，蔬菜≠水果，真正能穩定血糖的是蔬菜，因為蔬菜的醣主要來自膳食纖維，不會造成血糖波動，吃水果則需適量；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕有三高問題的你，除了藥物治療控制外，也須當心日常飲食別踩雷，以免導致血糖、血脂、膽固醇齊飆不自知。對此，營養師楊斯涵特別指出，有三高相關疾病問題者，日常飲食對於蔬果、飲料、油品、蛋白質攝取等，均須觀念正確，尤其高膽固醇並非完全不能吃蛋與肉，而是應該適量、避免五花肉、香腸等加工肉品，才能讓膽固醇穩定。

一般人對於三高飲食常有錯誤觀念，除易造成飲食不均衡，也可能導致三高更失控。因此，楊斯涵於臉書粉專「楊斯涵營養師的美味生活」特別針對三高飲食迷思，提出以下常見4大QA解析：

Q：多吃蔬果可以穩定血糖？

A：蔬菜≠水果。許多人以為水果健康就拚命吃，但水果含有果糖與葡萄糖，1份水果（約拳頭大）就有15公克醣，吃多了血糖照樣飆升。真正能穩定血糖的是蔬菜，因為蔬菜的醣主要來自膳食纖維，不會造成血糖波動，且能延緩糖分吸收；飲食口訣為：「蔬菜多吃，水果適量」。

Q：常喝飲料、果汁、汽水會增加血脂肪？

A：含糖飲料是「三酸甘油酯」飆高的元凶。因飲料中的糖（特別是果糖）代謝路徑與葡萄糖不同，它會直接在肝臟被轉化為脂肪。長期喝飲料，就像是直接把油灌進肝臟裡，容易形成脂肪肝與高血脂。並提醒即使100% 果汁，去除纖維後，也只是「高濃度的糖水」；白開水或無糖茶才是降脂最佳飲品。

Q：高血脂者盡量不要吃油？

A：重點是要「吃好油」，而不是「不吃油」。油脂是人體製造荷爾蒙與細胞膜的原料，如果完全不吃油，身體反而會發出警訊，且易因缺乏飽足感而吃下更多澱粉，導致三酸甘油酯不降反升。應避免的是「壞油」，如：反式脂肪、過多的動物飽和脂肪。高血脂患者更應該攝取Omega-3脂肪酸，食物如鰻魚、深海魚等均含有；以及單元不飽和脂肪酸，如橄欖油、堅果等食材。這些「好油」能幫助代謝壞膽固醇，清理血管。

Q：高膽固醇者完全不能吃肉跟雞蛋？

A：重點應放在「部位」與「烹調方式」。人體血液中的膽固醇，僅約20-30%來自飲食，70-80%則是肝臟自行製造的。近年研究證實，食物中的膽固醇，如蛋黃，對血液膽固醇影響較小；反而是飽和脂肪，肥肉、動物皮與反式脂肪，糕點、炸物等，才是讓膽固醇升高的主因。

尤其蛋黃含有卵磷脂，有助脂肪代謝，一般沒有高膽固醇問題者，一天1顆沒問題。肉類應選擇瘦肉，如去皮雞胸、豬里肌或魚肉，避免五花肉、香腸等加工肉品即可。

