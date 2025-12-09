少子化》歷經不孕！主播徐韻翔分享「胚胎奇緣」 給想當爸媽的你

主播徐韻翔的兩個孩子都是試管嬰兒，老大與老二相隔5年。她說：「等了5年迎來了家中的第二個試管寶寶，就像『胚胎奇緣』，她想鼓勵難孕夫妻別放棄。（圖取自徐韻翔臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕一個已凍存了5年的胚胎，沒有人敢保證一定能讓難孕的媽媽成功著床懷孕，未來到底能不能一次植入就成功，與媽媽10個月後見面相擁，還是希望落空？這是年代壹電視新聞主播徐韻翔經歷的試管嬰兒之路。她說：「等了5年迎來了家中的第二個試管寶寶，就像『胚胎奇緣』，我也學習到，原來生命力可以如此強韌」。

徐韻翔說，在婚後一年仍沒有好消息，於是依照醫師建議開始就醫檢查，並展開人工生殖療程。當時已37歲，也擔心卵子品質明顯下滑的「高齡門檻」，取卵雖有10多顆，但篩選後只有3顆品質良好，能成功受精、可進行植入。首次植入2顆胚胎後，最後順利誕下一名健康的新生兒「大寶」。

5年後的奇蹟

徐韻翔後來忙於台大研究所學業與工作，擔心如果寶寶生下來，沒有時間顧他，所以我就一直無法在短期內再進入懷孕階段，後來又加上主治醫師到診所開業，她的第3顆胚胎也跟著移至診所裡繼續凍存了5年。

當時她的研究所論文題目，正是人工生殖的婦女選擇這些機構的關鍵因素，她論文裡研究了20位難孕婦女，她們接受人工生殖的心路歷程，就在那個過程當中，「我覺得自己好像又重新經歷那份期待與焦慮，再回到了5年前生大寶時經歷的人工生殖過程」。剛好論文告一段落，她心中常感受到「二寶」的呼喚，決定再試一次，讓他回到自己的身邊，於是再次嘗試植入，結果則交給上天與寶寶來決定 。

剖腹產當天，她在臉書寫下：「最後一刀劃下，鮮血滴在地上，我的心，卻忘記了恐懼，直到聽見寶寶誕生的哭聲，終於我們見面了。」（圖取自徐韻翔臉書）

結果，一次植入就成功。當時她已是42歲，主治醫師坦言機率極低。懷孕期間，承受了許多身體上的不適，也曾出血安胎了幾天，還經歷瘋狂孕吐、久咳氣喘、腳水腫、妊娠高血壓，最後因為胎位不正，進行了剖腹產。當天生下二寶，她在臉書寫下：「最後一刀劃下，鮮血滴在地上，我的心，卻忘記了恐懼，無所畏懼、出奇的平靜，直到聽見寶寶誕生的哭聲，終於我們見面了，這顆胚胎長大了呀，長成了可愛健康的模樣，我要迎接他回家了。」

徐韻翔說：「5年冷凍、搬遷、面對重重挑戰，二寶都努力活著。他教會我生命的強韌。正因為自己體會過人工生殖，也了解難孕夫妻的痛苦在於，漫漫長路，一次又一次的嘗試，卻又是一次又一次的流產，這樣的打擊不知道盡頭在哪裡。因此，她想把自己的故事分享給所有努力求子的難孕夫妻們：「面對挑戰，再試一次，不要害怕，要相信自己。」

徐韻翔給不孕夫妻3建議

●先照顧好自己

媽媽們要留意自己的身心靈狀態，都要準備好，有足夠休息、調養子宮與心理支持，是面對懷孕挑戰的重要基礎。

●伴侶與家人的支持是力量來源

只要家人與伴侶溫柔的支持媽媽，就能有勇氣面對壓力 。

●找對專業醫療團隊

醫療選擇需根據身體狀況、費用與交通等，與醫師一起做「醫病共享決策」，讓療程更安心。

她也提醒，高齡婦女生育能力每個月都可能下降，在政府推動的不孕症試管嬰兒補助3.0政策上路後，應更把握時間採取行動。

