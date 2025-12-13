自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》醫：影響鈣吸收不利成長！兒少不可喝能量飲料

2025/12/13 15:07

時代力量主席王婉諭直言兒少飲用能量飲恐造成健康危害。初日診所兒童內分泌暨減重專科醫師王律婷指出，兒少飲用過多能量飲，恐影響發育。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

時代力量主席王婉諭直言兒少飲用能量飲恐造成健康危害。初日診所兒童內分泌暨減重專科醫師王律婷指出，兒少飲用過多能量飲，恐影響發育。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕兒少飲用含有高糖與高咖啡因以及多項添加物的能量飲料，已成為學校的風氣，但恐引發健康危機！時代力量主席王婉諭近日在臉書提醒，她注意到不少國中學生、甚至國小學生也在飲用。她示警，這類飲料含有大量的糖與高濃度咖啡因，以及多項添加物，即使是成人也有風險，對於青少年影響甚鉅。

能量飲，小孩可以喝嗎？初日診所兒童內分泌暨減重專科醫師王律婷在臉書粉專「王律婷醫師 ｜兒童生長&親子減重」談到，開學後，不少孩子為了熬夜讀書、應付考試，把能量飲當成咖啡的替代品。

有些甚至在超商被繽紛包裝和社群話題吸引，就隨手拿了一罐，當作一般飲料在喝。「不少爸媽一定會疑惑：這樣可以嗎？答案是，不行。」

兒童與青少年一天的咖啡因建議攝取上限大約是 100 毫克，但市面上部分能量飲，一罐就可能超標。喝多不只會引發心悸、干擾睡眠、加重焦慮，還可能影響鈣質吸收，對正在成長的孩子非常不利。

那為什麼喝了會「提神」？王律婷表示，其實咖啡因只是暫時阻斷大腦傳遞「該休息了」的腺苷訊號，讓人短時間覺得清醒。飲用後 15 分鐘到 1 小時內，可能感覺精神好、注意力上升。

但這只是向身體「預支精力」。等效果一過，反而更累、更無力，甚至打亂睡眠節奏。久而久之，孩子就會陷入 「越累越想喝、越喝越累」的惡性循環，也就是所謂的 能量飲虛假依賴。

王律婷表示，研究更發現，不管是有糖或無糖（人工甜味劑）的能量飲，長期飲用都會讓血糖、三酸甘油酯升高，胰島素阻抗惡化。

●有糖的版本：體脂肪明顯增加，血中三酸甘油酯甚至接近正常對照組的兩倍。

●無糖的版本：同樣會讓血糖升高，並引起輕微發炎。

換句話說，不只是「有糖才危險」，無糖能量飲同樣可能會影響代謝。

真正能幫助孩子精神穩定的，是規律睡眠、均衡飲食與適度運動。

王律婷表示，如果你發現孩子已經常常手握能量飲或各種咖啡因飲品，甚至出現白天嗜睡、失眠焦慮、體重控制停滯，這些都可能是身體代謝有狀況。建議可以帶孩子檢測代謝指標，找出真正的根源，幫助孩子恢復健康的節奏。

