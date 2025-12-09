自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》家長必看！兒少喝能量飲 歐盟警示：過量恐猝死

2025/12/09 11:11

時代力量主席王婉諭直言，聽聞小學與國中生喜歡喝能量飲料，令她相當驚駭。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕你也許喝過能量飲料、提神飲料等產品？這些口感類似汽水，內含大量咖啡因等物質，讓昏昏欲睡的你變得清醒的飲料，通常糖分極高，有部分人相當喜愛。時代力量主席王婉諭提醒，她注意到不少國中學生、甚至國小學生也在飲用。她示警，這類飲料含有大量的糖與高濃度咖啡因，以及多項添加物，即使是成人也有風險，對於青少年影響甚鉅。

實際上相關的研究早就存在。外媒《foodwatch》報導，在12月3日歐洲議會環境公共衛生與食品安全委員會，舉行未成年人飲用能量飲料的食品安全風險聽證會。報導提到，能量飲料含有高濃度咖啡因，糖分等添加物。在廣告時被提到能夠在運動遊戲與熬夜中提升表現。

據報導，醫學專家長期警告兒童與青少年，攝取過量咖啡因之風險，包含心律不整、血壓升高、睡眠障礙、焦慮、引發癲癇，極端情況下恐導致腎衰竭。少數情況下有報告指出，能量飲料與兒少猝死有關。

不過歐洲食品安全局統計，歐盟約有68%青少年會飲用能量飲料。甚至有多達1/4的青少年一口氣喝下三罐，超越成人的最高咖啡因攝取量。食品相關的NGO呼籲歐盟應禁止向18歲以下的人販賣能量飲料，並且禁止向未成年的人推送廣告。歐盟委員會也預計在16日發表心血管健康計畫。特別在有科學研究證實，能量飲料對兒童心血管健康的傷害，歐盟成員國會立即有動作。

